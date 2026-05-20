KENT VE ŞEHİR ESTETİĞİ İŞLERİ YAPILMASI

Kent ve Şehir Estetiği İşleri Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/867714

1- İdarenin 1.1. Adı : BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Kayabaşı Mah 15 Temmuz Sok No:2 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124440669 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 10.06.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Başakşehir Belediyesi İhale Salonu Kayabaşı Mh 15 Temmuz Sk No:2 34494 Başakşehir/İstanbul

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : Kent ve Şehir Estetiği İşleri Yapılması 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Kent ve Şehir Estetiği İşleri Kapsamında 207 Kalem İnşaat, 152 Kalem Mekanik ve 219 Kalem Elektrik İşlerinin Yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Başakşehir/İstanbul 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 520 (BeşYüzYirmi) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: B (III). Grup: Bina İşleri veya B (III). Grup: Bina Tadilat ve Onarım İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır



İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Rüzgar Gülü ( 1.2 mm Galvaniz Saç + 10 mm demir boru / h:4 m ) - TİP 2 Yapılması 0,0786876% 0,09617373% 1 VİTRAY CAM (ISI CAM ARASINDA) YAPILMASI 0,45400358% 0,55489327% 1 Ahşaptan sedir yapılması 2,04307% 2,49708555% 3 Çocuk Oyun Soft Play Alanı Oyun Parkı Temini ve Montajı 0,99793058% 1,21969293% 2 Fiberglass Şemsiye ve Masalı Oturma Grubu ( Tip - 1 ) Yapılması 0,71173243% 0,8698952% 1 Akustik Duvar Kaplama Panelleri Yapılması 0,61424014% 0,75073795% 1 Sabit Konferans Koltukları Temini ve Montajı 1,62482477% 1,98589694% 2 Rüzgar Gülü ( 1.2 mm Galvaniz Saç + 10 mm demir boru / h:4 m ) - TİP 1 Yapılması 0,07153418% 0,08743066% 1 Çam Keresteden (1.Sınıf) Ahşap İmalat Yapılması 0,69569964% 0,85029956% 2 En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması 0,55427277% 0,6774445% 2 En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm. galvanizli saçtan dikdörtgen hava kanalı yapılması 0,21193008% 0,25902566% 1 Ø 160 mm e kadar 0,50 mm galvanizli sacdan kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması 0,06160464% 0,07529455% 1 Ø 315 mm e kadar 0,60 mm galvanizli sacdan kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması 0,12770821% 0,15608781% 1 Ø 800 mm e kadar 0,80 mm galvanizli sacdan kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması 0,08630977% 0,10548972% 1 Kutu Harf Armatür (60 cm ve üzeri) Malzeme ve Montajı 0,45219802% 0,55268647% 1 Dikili Tip Pano ve Montajı 0,36817882% 0,44999634% 1 Led Işık Dizisi ve Montajı (36V) 3,2577417% 3,9816843% 3



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 4 )

Unsur Puanı İsteklinin ihale ilan tarihi itibariyle, 4734 sayılı kanun kapsamında bulunan idarelere yapılan bir işte, geriye dönük son 5 yıl içinde geçici kabulü yapılmış, 1250 m² graffiti işleri yapmış ise; 4,00 puan verilecektir. Yukarıda cinsi ve miktarı belirtilen iş kalemlerinin tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olduğuna dair (sözleşme, geçici kabul tutanağı ve son hakedişe ait; hakediş raporu, yapılan işler listesi vb.) tevsik edici bilgi ve belgelerin noter onaylılarını sunan isteklilere puan verilecektir. İş ortaklıklarında ortaklardan en az birinin tek başına bu şartları sağlaması gerekmektedir. Şartların sağlanması durumunda tam puan verilecektir. Şartları sağlamaması durumunda puan verilmeyecektir. 4

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )

Unsur Puanı İsteklinin ihale ilan tarihi itibariyle, 4734 sayılı kanun kapsamında bulunan idarelere yapılan bir işte, geriye dönük son 5 yıl içinde geçici kabulü yapılmış, 2 adet ahşap dekoratif ağaç yapmış ise; 3,00 puan verilecektir. Yukarıda cinsi ve miktarı belirtilen iş kalemlerinin tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olduğuna dair (sözleşme, geçici kabul tutanağı ve son hakedişe ait; hakediş raporu, yapılan işler listesi vb.) tevsik edici bilgi ve belgelerin noter onaylılarını sunan isteklilere puan verilecektir. İş ortaklıklarında ortaklardan en az birinin tek başına bu şartları sağlaması gerekmektedir. Şartların sağlanması durumunda tam puan verilecektir. Şartları sağlamaması durumunda puan verilmeyecektir. 3

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )

Unsur Puanı İsteklinin ihale ilan tarihi itibariyle, 4734 sayılı kanun kapsamında bulunan idarelere yapılan bir işte, geriye dönük son 5 yıl içinde geçici kabulü yapılmış, 750 m² iç cephe dekoratif boya yapmış ise; 3,00 puan verilecektir. Yukarıda cinsi ve miktarı belirtilen iş kalemlerinin tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olduğuna dair (sözleşme, geçici kabul tutanağı ve son hakedişe ait; hakediş raporu, yapılan işler listesi vb.) tevsik edici bilgi ve belgelerin noter onaylılarını sunan isteklilere puan verilecektir. İş ortaklıklarında ortaklardan en az birinin tek başına bu şartları sağlaması gerekmektedir. Şartların sağlanması durumunda tam puan verilecektir. Şartları sağlamaması durumunda puan verilmeyecektir. 3



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )

Unsur Puanı İsteklinin ihale ilan tarihi itibariyle, 4734 sayılı kanun kapsamında bulunan idarelere yapılan bir işte, geriye dönük son 5 yıl içinde geçici kabulü yapılmış, 850 m² beton zemin silimi ve parlatması yapmış ise; 2,00 puan verilecektir. Yukarıda cinsi ve miktarı belirtilen iş kalemlerinin tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olduğuna dair (sözleşme, geçici kabul tutanağı ve son hakedişe ait; hakediş raporu, yapılan işler listesi vb.) tevsik edici bilgi ve belgelerin noter onaylılarını sunan isteklilere puan verilecektir. İş ortaklıklarında ortaklardan en az birinin tek başına bu şartları sağlaması gerekmektedir. Şartların sağlanması durumunda tam puan verilecektir. Şartları sağlamaması durumunda puan verilmeyecektir. 2



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 4 )

Unsur Puanı İsteklinin ihale ilan tarihi itibariyle, 4734 sayılı kanun kapsamında bulunan idarelere yapılan bir işte, geriye dönük son 5 yıl içinde geçici kabulü yapılmış, 100 adet direk motifi yapmış ise; 4,00 puan verilecektir. Yukarıda cinsi ve miktarı belirtilen iş kalemlerinin tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olduğuna dair (sözleşme, geçici kabul tutanağı ve son hakedişe ait; hakediş raporu, yapılan işler listesi vb.) tevsik edici bilgi ve belgelerin noter onaylılarını sunan isteklilere puan verilecektir. İş ortaklıklarında ortaklardan en az birinin tek başına bu şartları sağlaması gerekmektedir. Şartların sağlanması durumunda tam puan verilecektir. Şartları sağlamaması durumunda puan verilmeyecektir. 4



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 4 )

Unsur Puanı İsteklinin ihale ilan tarihi itibariyle, 4734 sayılı kanun kapsamında bulunan idarelere yapılan bir işte, geriye dönük son 5 yıl içinde geçici kabulü yapılmış, 90 adet dekoratif aplik yapmış ise; 4,00 puan verilecektir. Yukarıda cinsi ve miktarı belirtilen iş kalemlerinin tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olduğuna dair (sözleşme, geçici kabul tutanağı ve son hakedişe ait; hakediş raporu, yapılan işler listesi vb.) tevsik edici bilgi ve belgelerin noter onaylılarını sunan isteklilere puan verilecektir. İş ortaklıklarında ortaklardan en az birinin tek başına bu şartları sağlaması gerekmektedir. Şartların sağlanması durumunda tam puan verilecektir. Şartları sağlamaması durumunda puan verilmeyecektir. 4



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Unsur Puanı İstekliler (7.3) maddesi kapsamında sundukları iş deneyim belgesine ilave olarak varsa en fazla üç (3) adet 7.3.1.1. maddesinde belirtilen benzer işe uygun yapım işi deneyim belgesi sunabilirler. İhale ilan tarihinden geriye doğru 15 yıla ilişkin sunulan en fazla 3 iş deneyim belgesinin güncellenmiş toplam tutarı: en az 250.000.000,00 TL olması durumunda 5 puan verilecektir. 5



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.