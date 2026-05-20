Netanyahu yolsuzluk davasından kaçmaya devam ediyor! Güvenliği bahane etti
Yolsuzluk ile yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakim karşısına çıkmamak adına bahaneler üretmeye devam ediyor. Netanyahu, bugün yapılacak yolsuzluk duruşmasının "diplomatik ve güvenlik" gerekçeleriyle iptal edilmesi talep etti. Netanyahu'nun talebi mahkeme tarafından kabul edildi.
- Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad, bugün görülmesi planlanan duruşmanın iptali için mahkemeye talepte bulundu.
- Mahkeme, avukatın sunduğu gerekçelere itiraz etmeyerek iptal talebini kabul etti.
- Netanyahu'nun dün yapılan yolsuzluk duruşması da "diplomatik ve güvenlik" gerekçeleriyle planlanandan erkene alınmıştı.
- Son iki günde peş peşe güvenlik toplantıları gerçekleştiren Netanyahu'nun yolsuzluk duruşmaları iptal edilmiş ya da erken sona ermişti.
- Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.
- ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.
- Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen Kasım 2025 sonunda Herzog'a af için başvuruda bulunmuştu.
İsrail mahkemesi, yolsuzlukla yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bugün yapılacak yolsuzluk duruşmasının "diplomatik ve güvenlik" gerekçeleriyle iptal edilmesi talebini kabul etti.
Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad'ın bugün görülmesi planlanan yolsuzluk davası duruşmasının iptali için mahkemeye talepte bulunduğu bildirildi.
Mahkeme, Haddad'ın sunduğu yazılı ve sözlü gerekçelere itiraz etmedi ve iptal talebini kabul etti.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dün yapılan yolsuzluk duruşmasının bitiş saati, "diplomatik ve güvenlik" gerekçeleriyle planlanandan erkene alınmıştı.
İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin son iki günde peş peşe güvenlik toplantıları gerçekleştiren Netanyahu'nun yolsuzluk duruşmaları iptal edilmiş ya da erken sona ermişti.
NETANYAHU YOLSUZLUKLA YARGILANIYOR
İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.
Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.