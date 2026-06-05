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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından sürücüler arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kanlı bir kavgaya dönüştü. Araçlarından inen şüphelilerin saldırısına uğrayan Fakhani ailesinden 3 kişinin yaralandığı feci olayda, iki ay sonra dünyaevine girmeye hazırlanan genç adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken; dehşet anlarının cep telefonu kamerasına yansıdığı olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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