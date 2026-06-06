BİM aktüel ürünler kataloğu 9-10-12 Haziran listesi! BİM'e bu hafta neler gelecek?
BİM aktüel ürünler kataloğu 9-10-12 Haziran 2026 listesi yayımlandı. Elektrikli bisikletten televizyona, küçük ev aletlerinden gıda ve temizlik ürünlerine kadar yüzlerce ürün yeni haftada raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.
BİM'in yeni hafta aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemindeki yerini aldı. 9 Haziran, 10 Haziran ve 12 Haziran tarihlerinde satışa çıkacak ürünler arasında teknoloji, ulaşım, mutfak, kişisel bakım ve tekstil kategorilerinde dikkat çeken ürünler bulunuyor.
RKS RSIII Pro X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 29.900,00 TL, RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 28.900,00 TL, Onvo Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV (65UQ9500F) 24.900,00 TL'den satışa çıkıyor. İşte, bu hafta BİM'e gelecek ürünler tam liste...
BİM AKTÜEL 9 HAZİRAN 2026 KATALOĞU
Familia Natural Tuvalet Kağıdı (48'li Mega Paket, 3 Katlı): 375,00 TL
Familia Natural Kağıt Havlu (16'lı, 3 Katlı): 225,00 TL
Peros Toz Deterjan : 389,00 TL
Blade Erkek Deodorant (2x150 ml, 2'li): 189,00 TL
Emotion Kadın Deodorant (2x150 ml, 2'li): 189,00 TL
Gillette Blue 3 Hybrid Erkek Tıraş Bıçağı (1 Sap + 4 Başlık): 175,00 TL
Elidor Saç Yağı (80 ml): 175,00 TL
Elidor Şampuan (650 ml - Güçlü Parlak / Onarıcı Bakım): 165,00 TL
Elidor 7/24 Bakım Kremi (240 ml): 119,00 TL
Duru Duş Banyo Sabunu (4x150 g): 115,00 TL
Gibbs Tıraş Jeli (200 ml): 89,00 TL
Gibbs Tıraş Köpüğü (200 ml): 65,00 TL
Aromasız Kreatin (350 g): 399,00 TL
Karışık Meyve Aromalı Pre-Workout (250 g): 299,00 TL
Protein Bar (50 g - Kurabiye krema aromalı): 59,00 TL
Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata Züber (42 g): 124,50 TL
Fındıklı Sütlü Çikolata Züber (42 g): 109,00 TL
Kakao Kremalı Oyuncaklı Yumurta Bonart (3x20 g): 59,00 TL
Sweet Chili Aromalı Kraker Ülker Çizi (160 g, Parti Boy): 53,00 TL
Soğuk Kahve Icepresso Jacobs (250 ml - Dark): 50,00 TL
Soğuk Kahve Latte Sek (285 g - Laktozsuz): 49,50 TL
Süt Kremalı Kakaolu Bisküvi XL Torku Premio: 45,00 TL
Karamelli Kremalı Bisküvi XL Torku Karamelce: 45,00 TL
Kakao Kremalı Bisküvi Torku Tam Kremalım: 44,00 TL
Frambuazlı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata Torku Cokofest: 29,50 TL
Peynirli Kraker Torku Tatkrak (3x60 g): 29,50 TL
Ülker Çokonat: 92,00 TL
Hindistan Cevizli Kremalı Bisküvi McVities Saklıköy : 69,00 TL
Protein Bar Züber: 69,00 TL
Tost Peyniri Milk Academy: 379,00 TL
Dilimli Tost Peyniri İçim : 359,00 TL
Eritme Peyniri Kaya Çiftliği: 259,00 TL
Kakaolu Proteinli Süt Pınar: 59,50 TL
BİM AKTÜEL 10 HAZİRAN 2026 KATALOĞU
TCL 75 İnç 4K Ultra HD Google Smart LED TV : 42.900 TL
Android Projeksiyon Cihazı PSM150 : 6.500 TL
Havuz Temizleme Robotu PSH25 : 9.500 TL
Saç Kurutma ve Düzleştirme Makinesi KS-914: 5.490 TL
Wave Saç Maşası KS-516: 1.990 TL
Saç Kurutma Makinesi KS-202: 2.590 TL
Keratinli Saç Düzleştirici KS-709: 1.790 TL
Airbreeze Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti KS-611: 5.900 TL
M4 Deniz Scooterı: 19.500 TL
Elektrikli Şişme Deniz ve Havuz Yatağı Çift Motor M60: 8.500 TL
Elektrikli Şişme Deniz ve Havuz Botu Vural M70: 4.500 TL
Kumtel Slushi Buzlaş Makinesi: 11.250 TL
Decofis Sisa Çalışma Sandalyesi: 4.550 TL
2 Kapaklı 5 Bölmeli Dolap: 3.450 TL
Süpürgelik Dolabı 2 Kapaklı 3 Raflı: 3.250 TL
2 Kapaklı 4 Bölmelik Ayakkabılık: 2.250 TL
2 Kapaklı Raflı Çok Amaçlı Dolap: 2.450 TL
Rhom-G3-AS1-RW Erkek Kol Saati: 1.999 TL
Reebok RV-WL-G3-Phib-Bw Erkek Kol Saati: 1.599 TL
Timberland TBL15234JS-01 Erkek Kol Saati: 1.999 TL
Timberland TBL15234JS-12 Erkek Kol Saati: 1.999 TL
Casio MTP-VD01D-1BVUDF Erkek Kol Saati: 2.399 TL
Casio MTP-1302PE-2AVEF Erkek Kol Saati: 3.799 TL
BİM AKTÜEL 12 HAZİRAN 2026 KATALOĞU
Onvo Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV (65UQ9500F): 24.900 TL
RKS RSIII Pro X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 29.900 TL
Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV (DQ55/38000): 19.990 TL
RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 28.900 TL
Onvo Bluetooth Hoparlör (40W): 3.990 TL
Iwex Şarjlı Mini El Fanı: 299 TL
Kumtel Katlanır Mini Masaüstü Vantilatör: 279 TL
House Pratik Kablosuz Görüntülü Kapı Zili: 790 TL
Energizer Pil Çeşitleri Seti: 129 TL
Onvo Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV: 24.900 TL
Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV: 19.990 TL
RKS RSIII Pro X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 29.900 TL
RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 28.900 TL
Chef's Sahan: 269,00 TL
Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri: 3,00 TL
Bonera Derin Tencere: 319,00 TL
Kapaksız Kavanoz: 17,00 TL
Kapaksız Kavanoz: 15,00 TL
Kilitli Saklama Kabı: 139,00 TL
Kilitli Saklama Kabı: 119,00 TL
Kilitli Saklama Kabı: 89,00 TL
Bambu Bölmeli Sunum Tabağı Çeşitleri: 119,00 TL
Bambu Servis Gereçleri: 65,00 TL
Rookie 2 Tekerlekli Işıklı Scooter: 1.590,00 TL
Corby Akrobat Araba CSG10: 1.590,00 TL
Dede Askılı Pota: 379,00 TL
North Pacific Voleybol Topu: 245,00 TL
North Pacific Basketbol Topu: 245,00 TL
North Pacific Futbol Topu: 245,00 TL
Piccolo Mondi Bebek Oyuncakları: 359,00 TL
MGS Ayıcıklı Yürüyüş Arkadaşım: 319,00 TL
Welly Lisanslı Metal Arabalar: 239,00 TL
Lotto Erkek Tişört: 259 TL
Lotto Erkek Şort: 269 TL
Lotto Kadın Tişört: 259 TL
Kadın Ev Elbisesi: 259 TL
Erkek Pijama Takımı: 389 TL
Kadın Bermuda Pijama Takımı: 339 TL
BabyCo Baskılı Pike Seti: 249 TL
BabyCo Penye Lastikli Çarşaf: 119 TL
Chicco Hastane Çıkışı Seti: 449 TL
Chicco Biberon: 319 TL
BabyCo Müslin Emzirme Örtüsü: 199 TL
BabyCo Müslin Puset Örtüsü: 249 TL
Punch Nakış Çanta Kiti: 269 TL
Runner Kiti: 249 TL
Çanta Yapım Kiti: 199 TL
Keten İplik: 59 TL
Maisonette Ayak Havlusu: 139 TL
Articolo Dikiş Seti: 95 TL
Chicco Hastane Çıkışı Seti: 449,00 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri: 59,00 TL
Yapışkanlı Duvar Baharatlığı: 349,00 TL
Timex Plastik Pasta/Kek Taşıma Kabı: 179,00 TL
Rendeli Saklama Karıştırma Kabı Seti: 159,00 TL
Kilitli Saklama Kabı Seti: 149,00 TL
Çatal Kaşıklı Bölmeli Yemek Taşıma Kabı: 119,00 TL
Hobby Life 4 Bölmeli Organizer Saklama Kutsu: 99,00 TL
Kapaklı Kase Seti (3'lü Set): 79,00 TL
Mikser Kabı (~3 L): 75,00 TL
Krinkıl Bel Çantası Kadın: 299,00 TL
Termo İki Bölmeli Çanta: 289,00 TL