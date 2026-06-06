Türkiye Gazetesi
Rafael Leao yumruk attı, kırmızı kart gördü
Türkiye'de adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Portekizli yıldız Rafael Leao, Şili ile oynanan özel maçta çıkan kavgada rakibine yumruk attığı gerekçesiyle kırmızı kartla ihraç edildi.
Özetle DinleRafael Leao yumruk attı, kırmızı kart gördü
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Spor 2 dk önce
Portekiz ile Şili arasında oynanan özel maçta çıkan kavga sonrası iki oyuncu kırmızı kart gördü.
- Maçın 45+1. dakikasında Cancelo ve Faundez arasındaki pozisyon sonrası kavga çıktı.
- Kavga sırasında Rafael Leao, Ivan Roman'a yumruk attı.
- Rafael Leao ve Ivan Roman, hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak olan Portekiz ile Dünya Kupası'na katılamayan Şili, özel maçta karşı karşıya geldi.
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MAÇTA KAVGA ÇIKTI
Lizbon'da oynanan maçın 45+1. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.
LEAO'DAN RAKİBİNE YUMRUK
Portekiz'den Cancelo ile Şili'den Faundez'in ikili mücadelesinin ardından ortalık ve iki takım oyuncuları birbirine girdi. Çıkan kavgada Şilili Ivan Roman'a yumruk atan Rafael Leao, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İKİ KIRMIZI KART BİRDEN
Karşılaşmanın hakemi Luca Zufferli, Rafael Leao'nun yanı sıra Ivan Roman'ı da direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
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