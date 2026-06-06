Türkiye'de adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Portekizli yıldız Rafael Leao, Şili ile oynanan özel maçta çıkan kavgada rakibine yumruk attığı gerekçesiyle kırmızı kartla ihraç edildi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak olan Portekiz ile Dünya Kupası'na katılamayan Şili, özel maçta karşı karşıya geldi.

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MAÇTA KAVGA ÇIKTI

Lizbon'da oynanan maçın 45+1. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

LEAO'DAN RAKİBİNE YUMRUK

Portekiz'den Cancelo ile Şili'den Faundez'in ikili mücadelesinin ardından ortalık ve iki takım oyuncuları birbirine girdi. Çıkan kavgada Şilili Ivan Roman'a yumruk atan Rafael Leao, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İKİ KIRMIZI KART BİRDEN

Karşılaşmanın hakemi Luca Zufferli, Rafael Leao'nun yanı sıra Ivan Roman'ı da direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

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