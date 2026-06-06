Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın, Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin anlaştığını açıkladığı Mason Greenwood'un bonservisi için 55 milyon avro talep ettiği öne sürüldü.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin anlaşma sağladığını duyurduğu Mason Greenwood'un bonservis bedeli belli oldu.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre; Marsilya, Mason Greenwood için 50 milyon avro bonservis ve 5 milyon avro bonus talep ediyor.

"MASON GREENWOOD İLE ANLAŞTIK"

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda transfere ilişkin konuşan Hakan Safi, "Milan'ın şampiyonluk hasretini bitiren sevgili Paolo Maldini ile Fenerbahçemizin durumunu ve hedeflerini belirledik. Fenerbahçemizin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı kararlaştırdık. Haftalar önce transfer temaslarımız başladı. Şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood... Bitmedi. İnanın. Dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Bu anlaşmaları yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçelilerin beklentilerini karşılayacak isimleri özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik. Fenerbahçe'ye yakışan da budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. Buna da emin olabilirsiniz!" ifadelerini kullandı.

SAFİ'Yİ TAKİBE ALDI

Anlaşmanın duyurulmasının ardından Hakan Safi'yi sosyal medya hesabından takibe alan Mason Greenwood, Marsilya formasıyla geçen sezon 45 maçta 26 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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