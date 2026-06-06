Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı hedefi doğrultusunda petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü belirterek, enerji ithalatına ödenen yüksek faturaya dikkat çekti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankaralılar Derneğinin 41. Yıl Ödül Gecesi'ndeki konuşmasında, petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığın bitirilmesi konusunda çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Türkiye ekonomisinde iki tane önemli unsur olduğunu ve bunların çözülmesi halinde Türkiye'nin tüm sorunlarının üstesinden gelebileceğini dile getiren Bayraktar, "Türkiye sanayisinde ihracatın katma değerli hale gelmesi lazım. Türkiye bugün 270 milyar dolar üzerinde ihracat yapıyor. Çok önemli bir üretim ülkesi, çok önemli bir üretim kabiliyeti, güçlü bir teşebbüsümüz var" diye konuştu.

Bayraktar, ikinci unsurun enerji olduğunu ve enerjide bağımsızlığın sağlanması için Türkiye'nin her alanda çalışmalarını hız kesmeden devam ettirdiğini ve önemli adımlar attığını bildirdi.

"ENERJİSİZ BİR HAYAT DÜŞÜNÜLEMİYOR"

Enerji bağımsızlığının milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"2022'de ülke olarak yaklaşık 100 milyar dolarlık bir fatura ödedik enerji ithalatına. Ekonominin çarklarının dönmesi için artan ihtiyaçların karşılanması için enerjisiz bir hayat düşünülemiyor. Özellikle 2026'da yüksek enerji fiyatlarının yaşandığı böyle bir süreçte, bütçenin üzerinden bu yükü kaldırmak hakikaten ekonominin bağımsızlığı ve milli güvenlik açısından önemli. Enerji ihtiyacımız artıyor, sanayimiz büyüyor, nüfusumuz artıyor, şehirleşme artıyor. Türkiye Mavi Vatan'da kendi denizlerimizde doğal gaz ve petrol arıyor. Yıllardır terör olan coğrafyasında şimdi Türkiye'nin en kaliteli petrolü üretiliyor. Gabar'da petrol arıyor, petrol üretiyor. Terörsüz Türkiye'nin nasıl bir felsefe olduğunu, Türkiye'ye neler katabileceğini göstermesi açısından bunlar çok önemli."

Bayraktar, Karadeniz'de yapılan doğal gaz keşfiyle bugün dört milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının karşılandığını ifade etti.

Mevcut üretimin bu yıl iki katına, 2028'de dört katına çıkacağını vurgulayan Bayraktar, "Ama bunlar yetmez. Şimdi Türkiye artık kendi sahalarının dışında da petrol doğal gaz arayan bir ülke haline geldi. Türkiye, Somali'de sondaj faaliyeti gerçekleştirebilecek bir ülke haline geldi" dedi.

"ENERJİDEKİ BAĞIMSIZLIK HİKAYESİNİ YAZMIŞ OLACAĞIZ"

Bayraktar, enerji bağımsızlığı için Türkiye'nin tüm kaynaklarını kullandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenilenebilir enerji kaynakları da en üst düzeyde kullanan bir ürün olmak zorunda. Sadece 3-4 gün önce Külliye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, geçtiğimiz yıl Türkiye'de yapılan yenilenebilir enerji projelerinin açılış piyasasını yaptık. 8 bin megavatın üzerinde neredeyse 6 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdik. Ayrıca, 70 yıllık rüyası Akkuyu Nükleer Santrali'ni hayata geçirerek, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, Türkiye ve dünyada petrol ve doğal gaz arayarak, enerjideki bağımsızlık hikayesini Türkiye Vizyonu'na yazmış olacağız. Biz bu uğurda çalışmaya devam ediyoruz."

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