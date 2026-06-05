Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Festivali'ndeki bakanlık standına ziyarette bulundu. Bakan Bayraktar, "Festival boyunca kullanılacak elektriğin tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak ve bu durum Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) belgeleriyle doğrulanacak. Böylece dünyanın ilk YEK-G sertifikalı festivali olacağız" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık hareketinin "önemli bir çevre ve sürdürülebilirlik markasına" dönüştüğünü belirterek, "Sıfır Atık vizyonu ile bakanlığımızın yenilenebilir enerji hedeflerini harmanlayarak gençlerimize sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Bayraktar, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının işbirliğinde, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Sıfır Atık Festivali'ndeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı standını ziyaret etti.

Bakan Bayraktar Sıfır Atık Festivali’ni ziyaret etti! Stantları gezdi, gençlerle buluştu

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların yer aldığı standı gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Bayraktar, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

"DÜNYANIN İLK YEK-G SERTİFİKALI FESTİVALİ OLACAĞIZ"

Bakan Bayraktar, AA muhabirine festivale ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık hareketinin "önemli bir çevre ve sürdürülebilirlik markasına" dönüştüğünü söyledi.

Bakan Bayraktar Sıfır Atık Festivali’ni ziyaret etti! Stantları gezdi, gençlerle buluştu

Küresel enerji ve iklim krizine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Böyle bir dönemde enerjiyi verimli kullanmak, kaynaklarımızı korumak ve atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak artık bir tercih değil, zorunluluk. Enerjiyi verimli kullanmanın ve atıkları ekonomiye kazandırmanın giderek daha da önem kazandığı bu süreçte, Sıfır Atık Festivali de çok önemli bir etkinlik olarak öne çıktı. Ayrıca Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğini ve Sıfır Atık anlayışını vatandaşlarımızla ve özellikle gençlerimizle paylaşabileceğimiz çok kıymetli bir platform oldu. Sıfır Atık vizyonu ile bakanlığımızın yenilenebilir enerji hedeflerini harmanlayarak gençlerimize sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi sürdüreceğiz."

Bakan Bayraktar Sıfır Atık Festivali’ni ziyaret etti! Stantları gezdi, gençlerle buluştu

Bayraktar, festivalin bir ilke de ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, "Festival boyunca kullanılacak elektriğin tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak ve bu durum Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) belgeleriyle doğrulanacak. Böylece dünyanın ilk YEK-G sertifikalı festivali olacağız." bilgisini paylaştı.

Bakan Bayraktar, daha sonra Sıfır Atık Forumu'nun açılış oturumuna katıldı.

Sıfır Atık Festivali, 7 Haziran'da sona erecek.

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