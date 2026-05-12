Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen özel bir akşam yemeğinde eski Almanca öğretmeni Vera Dmitriyevna Gurevich ile yıllar sonra bir araya geldi. Putin’in öğretmenini çiçekle karşılayıp sarılması sosyal medyada gündem olurken, Kremlin tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu.

Putin’in eski öğretmenine gösterdiği ilgi sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Rus liderin, öğretmeniyle sohbet ettiği, okul yıllarına dair anıları yad ettiği ve birlikte akşam yemeği yediği görüldü. Ayrıca Putin’in, çocukluğunda Leningrad’da (bugünkü St. Petersburg) kendisine Almanca öğreten öğretmenini bizzat Kremlin’e kadar uğurladığı belirtildi.

KULLANICILARDAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, Putin’in duygusal tavırlarını “saygı dolu” olarak yorumladı. Özellikle küresel siyasi gerilimlerin sürdüğü bir dönemde paylaşılan görüntüler, Rus liderin kamuoyunda daha farklı bir yönünü ortaya koydu. Putin’in eski öğretmenini kısa süre önce düzenlenen Zafer Günü Geçit Töreni’ne de davet ettiği öğrenildi.

Putin’in eski öğretmenleriyle buluşmaları daha önce de gündem olmuş, 2005 yılında İsrail ziyareti sırasında lise öğretmeni Mina Yuditskaya-Berliner ile bir araya geldiği görüntüler de uzun süre konuşulmuştu.

1952'de doğan Rus lider, Leningrad’da büyüdü. Almanca bilgisini, 1985-1990 yılları arasında Doğu Almanya’nın Dresden kentinde KGB ajanı olarak görev yaptığı dönemde geliştirdi. Putin, geçmişte Alman Federal Meclisi’nde yaptığı Almanca konuşmayla da dikkat çekmişti.

