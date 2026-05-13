Temmuz ayındaki tarihi NATO Zirvesi öncesi en büyük tartışma sona erdi. Bazı yayın organlarında yer alan 'Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Ankara’daki zirveye davet edildi' iddialarına diplomatik kaynaklardan açıklama geldi.

Türkiye Today’in haberine göre Temmuz ayında Ankara’da gerçekleşecek tarihi NATO Zirvesi öncesi, Ankara, 2004 yılından bu yana atıl kalan "İstanbul İşbirliği Girişimi"ni (ICI) yeniden canlandırıyor.

Katar, Kuveyt, BAE ve Bahreyn’i zirve masasına oturtmak için müttefik ülkelerle görüşmelere başladı.

İran ile savaşın gölgesinde sarsılan Körfez güvenliği için Ankara, NATO korumasını stratejik bir kalkan olarak devreye sokmayı hedefliyor.

Diplomatik kaynaklar, "İİG yeniden önem kazandı. Kriz dönemlerinde atıl kalan bu ortaklık çerçevesi, bölgesel istikrarsızlığın yükünü en fazla taşıyan ülkelerle birlikte yeniden aktif hale getirilen proaktif bir araca dönüştü" şeklinde değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Zirvesi’nde Suriye bilmecesi çözüldü! Diplomatik kaynaklar açıkladı

KÖRFEZ GÜVENLİĞİNDE 'ANKARA' DOKUNUŞU

28 Şubat’ta ABD’nin İran’a yönelik operasyonuyla etkilenen Körfez güvenlik mimarisi, enerji güzergahlarının tehdit altına girmesiyle yeni bir döneme girdi. Ankara, NATO’nun en büyük ikinci ordusu ve stratejik coğrafi konumuyla, bu dört Körfez ülkesini zirveye davet ederek bölgedeki etkisini zirveye taşımayı planlıyor.

Diplomatik kaynakları söz konusu yaklaşımın İran’la doğrudan çatışma anlamı taşımadığını; bölgesel istikrarı muhafaza etmeyi hedefleyen stratejik bir girişim olarak görüldüğünü ifade etti.

SURİYE KATILACAK MI?

Zirve öncesi uluslararası basında yer alan en büyük tartışmalardan birine de diplomatik kaynaklar açıklık getirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Ankara’daki zirveye davet edildiği yönündeki iddialar kesin bir dille reddedildi.

Yetkililer bazı yayın organlarının aksine Şara’nın katılımının hiçbir zaman masada olmadığını ve gündeme gelmediğini iletti.

