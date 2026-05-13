47 ilde DEAŞ operasyonu! 324 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ’a yönelik 47 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 324 şüpheli yakalandı.
- Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildi.
- Yakalanan şüpheliler arasında arama kaydı olanlar, örgüte finansal destek sağlayanlar ve geçmiş dönemlerde örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilenler bulunuyor.
- İçişleri Bakanlığı, milletin huzuru ve birliği için operasyonların yılın 365 günü kesintisiz sürdürüldüğünü belirtti.
- Bakanlık, operasyonlarda emeği geçenleri tebrik etti.
Terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar hız kesmeden sürerken, İçişleri Bakanlığı yeni operasyonlar hakkında bilgi verdi.
47 ilde düzenlenen operasyonlarda 324 şüphelinin yakalandığı duyuruldu. Şüpheliler arasında arama kaydı bulunanların, örgüte finansal destek sağlayanların ve geçmiş dönemlerde örgütte faaliyet yürütenlerin olduğu belirtildi.
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çatışma bölgesiyle haberleşen 11 kişi gözaltında
47 İLDE DEAŞ BASKINI
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 47 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; Haklarında aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheliler yakalandı. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü, gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, İstihbarat Başkanlığımızı, Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.