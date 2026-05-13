Sivas’ın Kangal ilçesinde 3 yıl sonra yeniden menderes görüldü. 15 kilometre yol kat eden menderesin kıvrımlı görüntüsünün ıslah çalışmaları nedeniyle bir daha olmayacağı değerlendiriliyor.

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Mühürkulak köyünden doğarak 15 kilometre yol kat eden akarsu, kıvrımlı görüntüsüyle dikkat çekti. Mancılık köyü yakınlarından geçen ve bozkırda menderes oluşturan akarsu, nadir bir görüntüyü bir kez daha sundu. Tohma Çayı ile birleşerek Fırat Nehri'ne dökülen menderesler, 2023 yılında da benzer manzaraya neden olmuştu.

Sivas’ta nadir manzara! 3 yıl sonra yeniden görüldü! Islah çalışmaları sonrası bir daha görülmeyebilir

ISLAH ÇALIŞMASI YAPILACAK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan arazi toplulaştırma çalışması çerçevesinde ıslah çalışması başlatılan menderesin ıslah çalışmaları önce hali dron ile görüntülendi.

“GÖRÜNTÜSÜ KAYBOLACAK”

Köy sakinlerinden İsmail Yolcu, "Burasının belki de son görüntüleri çekilmiş olacak. Çünkü ıslah edilecek ve o kıvrımlı görüntüsü kalmayacak. Burası 1915 yılından bu yana akan bir kaynak suyu. Bu bölgeyi besleyen bir dere burası. Aşağıda bir dere ile daha birleşip Tohma Çayı'nı oluşturuyorlar. Daha sonrasında ise Fırat Nehri'ne karışıyor. Şu anda toplulaştırma projesiyle birlikte ıslah ediliyor. Menderes özelliği kalmayacak ama dere olarak devam edecek. O kıvrımlı ve güzel görüntüsünü kaybedecek" diye konuştu.

3 YIL ÖNCE GÖRÜLMÜŞTÜ

Son olarak menderes 2023 yılında Sivas’ın Kangal ilçesi Mancılık Köyü yakınlarında gözlemlenmişti. Mühürkulak köyünden doğan menderes 15 kilometreden fazla yol kat etmişti. Mancılık Köyü Muhtarı Yalçın Dallıkavak, "Arkamızdaki ırmağın doğuşu Mühürkulak köyünden geliyor. Armamızda da 15 kilometre bir yol var. Menderes oluşarak geliyor bu su. Buradan Hamal köyü, Hamal köyünden Tohma Çayına oradan da Fırat nehrine karışıyor. Çok güzel bir görüntüsü var. Bozkır, ortada da menderes akıyor" demişti.

