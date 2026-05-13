Çorum'da günde 14 kilogram yemle beslenen 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki "Genco" isimli tosun, 650 bin liraya alıcısını bekliyor.

Çorum'da 12 senedir besicilikle uğraşan İbrahim Işık'ın 3 yıldır özenle beslediği ve "Genco" ismini verdiği tosun 1 ton 200 kilogram ağırlığında. Günde 14 kilogram yemle beslenen kurbanlık tosun, günde 1 kilo 850 gram civarında kilo artışının olduğu söyleniyor. 650 bin lira fiyat biçilen "Genco", alıcısını bekliyor. Tosuna özel ilgi göstererek baktığını ifade eden Işık, "Genco"ya 3 yıl boyunca emek verdiğini söyledi.

"PAZARLIK SÜNNETTİR"

Besi sürecinden bahseden Işık, "Genco şarole ırklı bir hayvan. Hem kilo olarak hem bakım olarak çok ilgi verdiğimiz bir hayvan. 1 yıl öncesinde hayvanlarımızı yaylaya çıkartıyoruz ve doğal besi yapıyoruz. Kurban Bayramı'na 10 ay kala hayvanları içeri alıyoruz. Yonca, yulaf, arpa besi yemiyle hayvanlarımızı besliyoruz. Gencomuza biz fiyat olarak 650 bin TL istiyoruz. Tabii pazarlık ikramı sünnettir. Gelince mal başında da pazarlığımız olur diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU KİLOLARA 3 YILDA ULAŞIYORUZ"

Her hayvanın yüksek kiloya ulaşmadığını dile getiren Işık, "Öğünlerinde özel yem kullanıyoruz. Yemini özel olarak verdiğimiz için günlük 14 kilo yem tüketiyor. Sabah 7 kilo, akşam 7 kilo yem yiyor. Biz hayvanlarımızı ahıra alırken özellikle seçerek alıyoruz. Çünkü her hayvan aynı performansı göstermiyor. Gencomuzu 1 ton 200 kiloya çıkardık. Böylece kendi rekorumuzu yine kendimiz kırmış olduk. Diğer hayvanlara göre hem daha uzun yapılı hem de günlük 1 kilo 850 gram kilo alan bir hayvanımız. Bu da bizim ona gösterdiğimiz özen ve ilgiden kaynaklanıyor. Gerçekten çok ilgi isteyen hayvanlar. Kolay olmuyor. Sonuçta bu hayvan yaklaşık 3 yıldır ahırımızda. Bu kilolara 3 yılda ulaşıyoruz. Bir anda olacak bir kilo değil" dedi.

