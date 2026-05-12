Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak annesinden izinsiz aldığı otomobille kaçan 13 yaşındaki çocuk sürücü, yaşanan hareketli takibin ardından evinin önünde kıskıvrak yakalandı. Ehliyetsiz çocuğun direksiyon başına geçmesinin faturası ağır olurken, anneye 40 bin lira idari para cezası kesildi ve araç 2 ay süreyle trafikten men edildi. Daha önce de benzer vukuatları bulunan küçük çocuğun, aracı otoparka çekildiği esnada kendisini görüntüleyen gazetecilere "Yakında geri dönecek" diyerek seslenmesi ise adeta pes dedirtti.

