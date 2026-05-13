Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.’nin halka arz süreci yatırımcıların gündeminde yer alıyor. "EKDMR" koduyla borsada işlem görmesi beklenen şirketin talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve olası lot dağılımı merak ediliyor. Peki, Ekinciler Demir Çelik halka arzı ne zaman yapılacak, kaç lot verir?

Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.’nin halka arzında talep toplama işlemleri 13-14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Banka kanalları üzerinden yatırımcılar, belirlenen saat aralıklarında taleplerini iletebilecek.

Şirketin halka arzında pay başına fiyat 45,00 TL olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğü ise 2 milyar 340 milyon TL olacak.

EKDMR HALKA ARZ TARİHLERİ

Talep toplama tarihleri şu şekilde açıklandı:

Banka kanalları aracılığıyla;

13 Mayıs 2026 Çarşamba günü 09:00-23:50,

14 Mayıs 2026 Perşembe günü 09:00-23:50,

15 Mayıs 2026 Cuma günü 09:00-17:00 saatleri arasında talep toplama yapılacaktır.



HALKA ARZ DETAYLARI

Halka arz öncesi sermaye: 280 milyon TL

Sermaye artırımı: 40 milyon nominal (%77)

Ortak satışı: 12 milyon nominal (%23)

Halka açıklık oranı: %16,25

Ek satış: Yok

Halka arz fiyatı: 45 TL

TAHSİSAT ORANLARI

Halka arzda tahsisat dağılımı şu şekilde olacak:

%40 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

%10 Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcı

%30 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

%20 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı



EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ KAÇ LOT VERİR?

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen toplam lot miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanacaktır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam edilecektir. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecektir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi olacaktır.

Dağıtılacak Pay Miktarı (muhtemel)

150 Bin katılım ~ 138 Lot (6210 TL)

250 Bin katılım ~ 83 Lot (3735 TL)

350 Bin katılım ~ 59 Lot (2655 TL)

500 Bin katılım ~ 42 Lot (1890 TL)

700 Bin katılım ~ 30 Lot (1350 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 19 Lot (855 TL)

1.6 Milyon katılım ~ 13 Lot (585 TL)

2.2 Milyon katılım ~ 9 Lot (405 TL)

