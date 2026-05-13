Yunanistan’dan Avrupa’ya gitmek için yola çıkan 4 düzensiz göçmen, yanlış otobüse binince kendilerini Türkiye’de buldu. İpsala Sınır Kapısı’nda yapılan kontrollerde yolcular yakalandı. Fıkra gibi olayda, planlanan rota Avrupa olurken varış noktası İpsala oldu.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcu otobüsünde detaylı arama ve kimlik kontrolü yaptı.

Kontrollerde, yolcular arasına gizlenerek ülkeye giriş yapmaya çalışan 4 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yunanistan üzerinden Avrupa'daki başka bir ülkeye gitmeyi planlayan göçmenlerin, yanlışlıkla Türkiye'ye hareket eden otobüse bindikleri belirlendi.

