İhlas Haber Ajansı
16 ilde DEAŞ operasyonu! Örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlar kapsamında örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı.
Özetle Dinle16 ilde DEAŞ operasyonu! Örgütü fonlayan 43 şüphel...
Kaydet
Gündem 2 dk önce
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli operasyonda, örgüte para aktardığı belirlenen 43 şüpheli yakalandı.
- Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesinde, DEAŞ ile iltisaklı kripto cüzdan adreslerinin Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi.
- Elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı anlaşıldı.
- Operasyon İstanbul merkezli 16 ilde düzenlendi.
0:00 0:00
1x
Terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, örgüte para aktardıkları belirlenen 43 şüpheli yakalandı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
33 ilde dev operasyon! Bakan Gürlek duyurdu: 8,7 milyarlık vurgun ortaya çıktı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin, örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı anlaşıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR