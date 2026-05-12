İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlar kapsamında örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, örgüte para aktardıkları belirlenen 43 şüpheli yakalandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin, örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı anlaşıldı.



Haberle İlgili Daha Fazlası