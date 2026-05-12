İstanbul merkezli 35 ilde siber polis tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 108 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda yasa dışı bahis şebekelerine büyük darbe indirildi.

108 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapay zekâ destekli programlar kullanılarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen şüphelilere yönelik bu sabah İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 108 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

5 BİN 151 URL ADRESİNE ERİŞİM ENGELİ

Ayrıca yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 5 bin, bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplam 5 bin 151 URL adresine de erişim engeli kararı alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan 108 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifadelerinin ilerleyen saatlerde alınacağı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası