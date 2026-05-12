Survivor 2026’da Bayhan’ın sağlık durumu gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı’nın acil durum konseyi toplaması sonrası yarışmacının akıbeti merak edilmeye başlandı. Peki, Survivor Bayhan elendi mi, diskalifiye mi oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026'da Bayhan yaşadığı sakatlık sonrası adada durumu kritik hale gelmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Fragmanda acil durum konseyi toplanırken Bayhan'ın son durumu ve yarışmaya devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

SURVİVOR BAYHAN ELENDİ Mİ?

Survivor’da geçtiğimiz günlerde yaşanan mücadele sırasında burnundan ciddi şekilde yaralanan Bayhan, kanlar içinde kalınca acil olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Daha sonra adada burnu yeniden kanayan Bayhan, gözetim altına alındı. Yarışmacının bir süredir oyunlarda da yer almaması izleyicilerin dikkatini çekerken, Bayhan'ın son durumu sosyal medyada gündem oldu.

Ancak şu ana kadar Bayhan’ın elendiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yayınlanan fragmanda acil durum konseyi toplanırken Acun Ilıcalı'nın Bayhan'a "Durumu tam olarak doktorlarımızın analizi üzerine değerlendireyim. İstanbulla yapılan görüşmeler sonucunda senin Survivor'a devam etme şansın..." ifadelerini kullandığı görüldü.

SURVİVOR BAYHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı’nın acil durum konseyi topladığı anlar dikkat çekti. Fragmanda Bayhan’ın sağlık durumuyla ilgili önemli bir kararın açıklanacağı mesajı verilirken, yarışmacının diskalifiye edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

Şu an için Bayhan’ın diskalifiye edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Survivor’da daha önce yaşanan sağlık problemlerinde olduğu gibi doktor kontrolleri ve sağlık ekibinin raporları doğrultusunda karar alınması bekleniyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümle Bayhan'ın durumu netlik kazanacak.

