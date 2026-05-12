Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. Ada konseyinde yapılan oylamanın ardından ilk eleme adayı netleşti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026’da yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrası eleme potası şekillenmeye başladı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı kritik oyunda karşı karşıya gelirken, kaybeden takımda yapılan ada konseyi oylaması sonucunda haftanın ilk eleme adayı belli oldu.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2026’nın 11 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım arasında oynanan mücadelede yarışmacılar hem takım arkadaşlarını korumak hem de eleme potasına isim göndermemek için parkurda kıyasıya mücadele etti.

Gecenin sonunda dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Kritik sayıyı ise Sercan aldı. Böylece mavi takım haftaya avantajlı başlarken, dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı, ada konseyinde eleme adayını belirledi.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda haftanın ilk eleme adayı için oylama yapıldı. Survivor 2026’da bu hafta erkek yarışmacılar arasından eleme yapılacağı için takım üyeleri erkek yarışmacılar adına oy kullandı.

Survivor’da haftanın ilk eleme adayı Barış oldu. Böylece erkekler potasının ilk ismi Barış olarak açıklandı.

