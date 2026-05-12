Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde bulunan bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Yerel acil durum yönetimi biriminden yapılan açıklamaya göre, Hıngyang şehrinin Yanfıng merkez ilçesindeki apartmanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

