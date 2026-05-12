Çin'de acı olay! Apartmanda çıkan yangında 5 kişi öldü
Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde bulunan bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Hıngyang şehrinin Yanfıng merkez ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
- Yangın gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple çıktı.
- İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
- Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yerel acil durum yönetimi biriminden yapılan açıklamaya göre, Hıngyang şehrinin Yanfıng merkez ilçesindeki apartmanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
5 ÖLÜ, 2 YARALI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
