Çin’in Shenzhen kentinde elektrikli araç üreticisi BYD’ye ait bir fabrikada çıkan yangın paniğe yol açtı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, alev topuna dönen fabrikadan yoğun duman yükseldiği görülürken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çinli otomotiv devi BYDnin fabrikasında büyük yangın! Dakikalar içinde alev topuna döndü

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Görgü tanıklarının aktardıklarına ve sosyal medyada yer alan videolara göre, üretim alanına yakın bir noktada başlayan yangın hızla yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının çıkış nedeni henüz net olarak bilinmiyor. Şirketten yapılan açıklamada yangının fabrikanın dış cephesinde yürütülen yalıtım çalışmaları sırasında meydana geldiğinin düşünüldüğü ifade edildi.

Öte yandan BYD, yangından etkilenen yapının Pingshan tesisindeki, test ve hurda araçların depolandığı "üç boyutlu bir otopark" olduğunu belirtti. Olay yerinin ana üretim atölyelerinden farklı bir konumda olduğu vurgulanan açıklamada, üretim hatlarında veya montaj tesislerinde herhangi bir hasar olduğuna ilişkin bilgiye yer verilmedi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

