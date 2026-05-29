İhlas Haber Ajansı • Aksaray
Aksaray'da kontrolden çıkan tur otobüsü refüje çarptı: 16 kişi yaralandı
Aksaray’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüsün refüje çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.
Aksaray-Nevşehir kara yolunun 45. kilometresinde, saat 06.50 sıralarında, İstanbul'dan-Nevşehir istikametine seyir halinde olan U.H. idaresindeki tur otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp karşı şeride geçerek durdu.
16 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 16 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
