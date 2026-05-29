Fenerbahçe iddiasına cevap: Vincenzo Montella canlı yayında açıkladı
A Milli Takım'ına 24 yıllık Dünya Kupası'na katılım hasretine son veren, son günlerde "Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı" haberleriyle gündeme gelen İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella, canlı yayında geleceğine dair açıklamada bulundu.
Vincenzo Montella, Eylül 2023'ten bu yana A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ederek büyük bir başarıya imza atan 51 yaşındaki çalıştırıcı, bir kulüpte görev almak isteyip istemediği sorusuna cevap verdi.
"TEK DÜŞÜNCEM A MİLLİ TAKIM"
A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, "Sözleşme yenilediğimde başkanımızla (İbrahim Hacıosmanoğlu) beraber Dünya Kupası hayalini kurmuştuk. Türkiye Milli Takımı o süreçteydi, Dünya Kupası'ndan uzun yıllardır uzaktı. Bunun hayalini kurdum ve başardık, çok mutlu oldum. Bir teknik adam olarak sahanın kokusunu özlüyorsunuz ama benim tek düşüncem Türk Milli Takımı ve başarısı için mücadele ediyorum. Sahayı özlüyorsunuz ama Türk Milli Takımı'nda olmak gurur verici" dedi.
FENERBAHÇE İDDİASI
Vincenzo Montella'nın, Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü kongresinde başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı konuşuluyor.