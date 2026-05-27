2026 FIFA Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı kazanan ülkeler, serin bölgelerdeki tesisleri önceden kaptı. A Milli Takım ise turnuva biletini play-off maçları sonunda alınca adeta açıkta kaldı. Vincenzo Montella ve öğrencileri, Arizona’nın 40-45 derecelik sıcağında dev turnuvaya hazırlanacak.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için ABD’nin Arizona eyaletindeki Arizona Athletic Grounds’ta (Mesa Tesisleri) kampa girecek. Rakiplerimiz, turnuva vizesini erken cebe koyup serin Kaliforniya tesislerini kaparken; play-off’tan organizasyona dahil olan Türkiye’ye çöl sıcağı kaldı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nın hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor.

40-45 DERECEDE DÜNYA KUPASI HAZIRLIĞI

Sözcü'de yer alan habere göre; elde kalan seçenekler arasından seçilen tesis, her ne kadar son teknolojiye sahip olsa da haziran ve temmuz aylarında 40-45 derece arasında gezinen kavurucu sıcağıyla Bizim Çocuklar için büyük bir risk barındırıyor.

Ev sahibi ABD; ideal sıcaklığa sahip Irvine’da (25°C) kamp yapacak. Paraguay ve Avustralya, San Francisco’nun serin iklimindeki (21°C) tesislerde turnuvaya hazırlanacak.

A Milli takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella

TÜRKİYE, 3 MAÇ İÇİN 4200 KM. UÇACAK

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda seyahat yorgunluğu ve uçuş mesafeleri açısından en dezavantajlı takım Türkiye. Ay-Yıldızlılar, çöl sıcağıyla boğuşmasının yanında maçlar için Kanada (Vancouver) ve Kaliforniya arasında 4 bin 200 kilometreden fazla uçacak. Kaliforniya Irvine’de kalacak ABD ise toplam bin 800 kilometre uçacak. Kamp üssü San Francisco’da olan Paraguay toplam 600, San Francisco Oakland’daki Avustralya da toplam 2 bin 100 kilometre mesafe katedecek.

