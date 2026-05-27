Ankara'dan Kurban Bayramı tatili için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen futbolcu Furkan Perker ve ailesinin bulunduğu otomobil, beton bloğa çarparak takla attı. Perker ve ailesinin yaralandığı bildirildi.

Dün Akseki-Manavgat D-695 kara yolunda Vatan Perker'in kullandığı otomobil, Manavgat Dereağzı mevkiinde kontrolden çıkarak şarampoldeki beton bloğa çarparak takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 5 kişi yaralanırken, araçta sıkışan 2 kişi itfaiye erleri ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan Ferşat Perker, eşi Elif İrem Perker, oğulları Vatan ve Furkan Perker ile 11 yaşındaki kızları M.P., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Futbolcu Furkan Perker ailesiyle kaza geçirdi! Yaralılar var

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, otomobilin çarptığı beton bloğu metrekarelerce ileriye fırlattığı görüldü. Perker ailesinin arkadaşlarıyla 2 araçla Ankara'dan Kurban Bayramı tatili için Manavgat'a geldikleri, yaralılardan Furkan Perker'in ise Ankaragücü kulübünde profesyonel futbolcu olduğu bildirildi.

ANKARAGÜCÜ VE BAŞKANDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Öte yandan kaza sonrası MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan ve kulübün resmi web sitesi ile sosyal medya hesaplarından Furkan Perker ve ailesi için geçmiş olsun mesajı yayımlandı. Kulüpten yayınlanan mesajda, "Trafik kazası geçiren futbolcumuz Furkan Perker ve kıymetli ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kazada yaralanan aile bireylerine acil şifalar diliyoruz. Kulübümüz tarafından futbolcumuzun ve ailesinin tüm hastane süreçleri yakından takip edilmektedir. En kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İlhami Alparslan ise kazayla ilgili mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Antalya-Manavgat yolunda trafik kazası geçiren futbolcumuz Furkan Perker ve kıymetli ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Futbolcumuz Furkan Perker ve ailesinin Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam etmekte olup, ailemizin durumunu yakından takip ediyoruz. Rabbimden ailemize acil şifalar diliyorum. Tüm camiamızdan dualarını eksik etmemelerini rica ediyorum."

