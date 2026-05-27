Netflix'in tüm dünyada izlenme rekorları kıran bilim kurgu dizisi '3 Body Problem'ın (Üç Cisim Problemi) telif hakları sahibi ve Çin oyun sektörünün milyarder ismi Lin Qi'yi zehirleyerek öldüren eski şirket yöneticisi Xu Yao, Çin hükümeti tarafından resmen idam edildi.

Netflix'in ses getiren bilim kurgu dizisi "3 Body Problem"ın (Üç Cisim Problemi) arkasındaki telif haklarının sahibi ve Çin oyun sektörünün dev ismi milyarder Lin Qi'yi zehirleyerek öldüren eski şirket yöneticisi Xu Yao, Çin hükümeti tarafından idam edildi.

Çinli yazar Liu Cixin'in tüm dünyada gişe rekorları kıran ve 40'tan fazla dile çevrilen "Üç Cisim Problemi" üçlemesinin dizi uyarlaması sürecinde problem çıktı. Şanghay merkezli oyun devi Yoozoo Games'in kurucusu olan 39 yaşındaki milyarder Lin Qi, eserin film ve dizi haklarını elinde bulunduruyordu.

Şirketin hukuk departmanının başında olan ve eserin fikri haklarını yöneten yan kuruluşun CEO'luğuna getirilen Xu Yao, projenin Netflix'e satılması sürecinde büyük rol oynadı. Ancak iddialara göre, milyarder patron Lin Qi, devasa Netflix anlaşması imzalandıktan kısa bir süre sonra Xu Yao'yu şirkette pasifize ederek kenara itti, pozisyonunu düşürdü ve maaşında kesintiye gitti. Kendisine ihanet edildiğini düşünen Xu Yao, kan donduran bir plan hazırladı.

İnternetten satın aldığı ölümcül mantar zehirlerini probiyotik hapları ve kahve kapsüllerine karıştırarak patronu Lin Qi’ye suikast düzenleyen 45 yaşındaki eski yönetici Xu Yao, Şanghay Birinci Orta Halk Mahkemesi tarafından kasten adam öldürme ve tehlikeli madde yayma suçlarından yargılanmıştı.

Dünyanın konuştuğu Netflix dizisinin arkasındaki korkunç sır! Milyarder ismi probiyotik hapıyla zehirledi, cezası ağır oldu

LABORATUVAR KURDU

Müfettişlerin hazırladığı rapora göre Xu Yao, internetin karanlık yüzü olan "Dark Web" üzerinden son derece zehirli maddeler satın almak için yüz binlerce yuan harcadı. Satın aldığı maddeler arasında, bazı ölümcül mantarlarda bulunan ve panzehiri olmayan "alfa-amanitin" ile cıva bileşikleri yer alıyordu. Eski yöneticinin, hazırladığı bu zehir karışımlarını insanlara vermeden önce sokak kedi ve köpekleri üzerinde test ettiği bir gizli laboratuvar kurduğu da mahkeme kayıtlarına yansıdı.

Xu Yao, hazırladığı ölümcül formülü "probiyotik hapı" süsü vererek, ayrıca ofisteki kahve kapsüllerine, su şişelerine enjekte ederek patronu Lin Qi ve diğer yöneticilerle paylaştı.

Aralık 2020'de ofiste zehirli maddeleri tüketen milyarder Lin Qi, akut zehirlenme teşhisiyle kaldırıldığı hastanede kalbinin durması üzerine yoğun bakıma alındı ve 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Ofisteki içeceklerden tüketen diğer 4 şirket yöneticisi ise ağır şekilde hastalanmalarına rağmen uzun süren tedavilerin ardından hayatta kalmayı başardı.

Çin Yüksek Mahkemesi'nin onama sürecinin ardından, Xu Yao'nun cezası 21 Mayıs’ta resmen infaz edildi. Katledilen milyarderin şirketi Three-Body Universe, Çin'in sosyal medya platformu Weibo üzerinden yayımladığı bildiride, "Kurucumuz Bay Lin Qi ile ilgili dava nihayet sonuçlandı ve adalet sonunda yerini buldu. Şirketimizdeki herkes, adaletin tecelli etmesinden ötürü derin bir minnettarlık duymaktadır" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası