Acun Ilıcalı'dan transfer sürprizi: Aslan'ın "evet" demek için tek şartı var
Premier Lig ekipleri Tottenham, Fulham, Nottingham Forest ve Hull City, Galatasaray'ın Macar oyuncusu Roland Sallai'yi kadrosuna katmak istiyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off finalini kazanarak, İngiliz futbolunun en üst seviyesi Premier Lig'e yükselmişti.
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselen Galatasaray'da başarılı bir sezonu geride bırakan Roland Sallai, sağ bekte önce Wilfried Singo ve Sacha Boey'i yedek bıraktı. Macar futbolcu, bu performansıyla Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekti.
ACUN'UN TAKIMI DA PEŞİNDE
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tottenham, Fulham, Nottingham Forest ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 29 yaşındaki oyuuncuyla ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, 2 sene önce Freiburg'dan 6 milyon euro bonservis karşılığında transfer ettiği Sallai'ye 20 milyon euronun (1 milyar TL) üzerinde değer biçti.
20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Galatasaray yönetiminin, 20 milyon euro nakit artı bonuslar içeren transfer teklifi gelmedikçe pazarlık masasına bile oturmayacağı belirtildi.
ZEKİ HAMLESİ
İtalyan medyası, Galatasaray'ın Zeki Çelik için temas kurduğunu iddia etti. Serie A ekibi Roma ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki sağ bek için Galatasaray'ın teklifte bulunduğu aktarıldı.
Roma'nın, oyuncuya yeni sözleşme önerdiği ancak milli futbolcunun beklentisinin daha yüksek olduğu öğrenildi.