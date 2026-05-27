Kurban ibadetini farklı şehirde ya da bağış yoluyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurban vekaletinin nasıl verildiğini araştırıyor. Kurban vekaleti sırasında söylenecek ifadeler, telefonla vekalet verilmesi ve kurbanın başkasına kestirilmesiyle ilgili detaylar bayramın ilk gününde yeniden gündeme geldi. İşte, kurban vekaleti verilirken söylenen sözler...

Kurban Bayramı’nın başlamasıyla birlikte vekalet yoluyla kurban kesimi yapan dernekler, vakıflar ve yakınları aracılığıyla ibadetini yerine getirmek isteyenlerin sayısı arttı. Özellikle şehir dışında bulunanlar ve bağış yöntemiyle kurban kestirecek kişiler “Kurban vekaleti nasıl verilir, ne söylenir?” sorusuna cevap arıyor.

KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR, NASIL ALINIR?

Kurban vekaleti sözlü veya yazılı verilebiliyor. Kişinin kalben niyet ederek “Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim” demesi vekalet için yeterli kabul ediliyor. Kurbanı alacak, kestirecek ve dağıtacak kişiye daha geniş yetki verilmek istenirse "Bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim" veya “Kurban işimi halletmen için seni umumi vekil ettim” ifadesi de kullanılabiliyor.

Vekalet yalnızca yüz yüze değil; mektupla, faksla, e-maille veya telefonla da verilir. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlar, Türkiye’deki yakınlarına veya yardım kuruluşlarına bu yöntemlerle vekalet verebiliyor. Kurbanın kesim anında kişinin başında bulunması şart görülmezken, vekil olarak belirlenen kişinin kurbanı dini kurallara uygun şekilde kestirmesi gerekiyor.

KURBAN BAYRAMI VEKALETİ VERİLİRKEN NE SÖYLENİR?

Kurban vekaleti sırasında kısa ve anlaşılır ifadeler kullanılması yeterli oluyor. “Bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim” ve “Kurbanımı almaya, kestirmeye ve dağıtmaya seni umumi vekil ettim” ifadeleri kullanılıyor. Vekalet verilen kişinin de bunu kabul ettiğini belirtmesi gerekiyor.

Hayır kurumları aracılığıyla kurban bağışı yapılırken ise vekalet kapsamı genişletilebilir. Bu durumda kişi, kurbanın alınması, kesilmesi, etinin dağıtılması ve derisinin değerlendirilmesi için yetki verebiliyor.

