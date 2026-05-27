İstanbul’un en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından Yerebatan Sarnıcı’nda Kurban Bayramı ziyaret düzeni belli oldu. Bayramın ilk gününde uygulanacak özel açılış saati, güncel bilet ücretleri ve ziyaret kuralları ziyaretçiler tarafından araştırılıyor.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul’daki tarihi mekanlara yoğun ilgi sürerken, Yerebatan Sarnıcı’nın açık olup olmadığı ve ziyaret saatlerinin nasıl uygulanacağı merak konusu oldu. Özellikle bayramın ilk günü için yapılan saat düzenlemesi sonrası yerli ve yabancı turistler güncel giriş bilgilerini araştırmaya başladı.

YEREBATAN SARNICI BAYRAMDA AÇIK MI?

Yerebatan Sarnıcı, Kurban Bayramı boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yapılan duyuruya göre müze, bayramın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla ziyarete açılıyor. Bayramın diğer günlerinde ise normal ziyaret düzeninin sürdürecek.

YEREBATAN SARNICI BUGÜN SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Bayramın birinci gününe özel uygulama kapsamında Yerebatan Sarnıcı bugün saat 13.00’te ziyaretçilere açılacak. Normal dönemlerde 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Yerebatan Sarnıcı, seans düzenlemesi sebebiyle 18.30-19.30 saatleri arasında ziyarete kapalıdır.

YEREBATAN SARNICI ZİYARET SAATLERİ

Yerebatan Sarnıcı haftanın her günü 09.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ancak 18.30-19.30 arasında yapılan seans düzenlemesi nedeniyle bu saatlerde ziyaretçi kabul edilmiyor.

Müze içerisin de yüksek nem oranı ve düşük ışık seviyesi bulunduğu için ziyaretçilerin dikkatli olması isteniyor. Kaygan zemin, merdivenler ve dar yürüyüş alanları nedeniyle özellikle çocuklu ailelerin ve yaşlı ziyaretçilerin dikkatli hareket etmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca müze içerisinde yiyecek-içecek tüketimi ve flaşlı profesyonel çekimler yasak.

YEREBATAN SARNICI’NDA MÜZE KART GEÇİYOR MU?

Yerebatan Sarnıcı’nda Müze Kart geçerli değil. İşletme Kültür Bakanlığı’na bağlı müzeler arasında yer almadığı için Müze Kart geçmiyor.

