Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlar, kurban etinin nasıl paylaşılması gerektiğini de araştırıyor. Dinî kaynaklara göre kurban eti ortaklar arasında eşit şekilde paylaştırılmalı, paylaşım sırasında tartıya dikkat edilmeli. İşte kurban etinin paylaşılmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler...

Hayvan, kesilince kurban edilmiş olur. Ancak eti dinimizin bildirdiği şekilde paylaşılmazsa, haram işlenmiş olur. Paylaşmadan, hediye etmek de caiz olmaz. Tartmadan paylaşılırsa faiz olur. Göz kararı ile paylaşmak kâfi gelmez. “Hakkımı helal ettim veya sana hediye ettim” deseler de caiz olmaz. Faiz olmaması için eti tartmalı, eşit olarak paylaşmalıdır.

KURBAN ETİ NASIL PAYLAŞILMALI?

Eti tartarak, eşit olarak paylaşmak gerekir. Yağ, sakatat ve yenilen her şey paylaşılır. Tartmadan bölüşüp helâlleşmek caiz olmaz, faiz olur. 7 kişiden dördüne etle birlikte birer bacak, beşinciye etle birlikte derisi, altıncıya etle birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur. Yedinciye bir şey koymak gerekmez. Yahut 7 kişi, kurbanlık ineği birine teslim edip, (Kesmeye, kestirmeye, etini dilediğin gibi sarf etmeye, seni umumi vekil ettik) deseler, umumi vekil, bölüştürmeden etin tamamını herhangi birine verebilir veya tartmadan ortaklar arasında göz kararıyla paylaştırabilir.

KURBAN ETİ PAYLAŞILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kurbanın etini eşit olarak tarttıktan sonra, paylaşmak için kur’a çekmek iyidir. Bir malı, ortaklar arasında taksim etmek için, kur’a çekmek caiz ve sünnettir. Taksim etmeden etin bir kısmını pişirip, ortakların müşterek yemeleri caizdir.

Mutfakları bir olan baba oğlun, karı kocanın ortak olarak kestikleri kurbanı, tartıp paylaşmaları gerekir. Yahut 1. maddedeki gibi, biri umumi vekil olursa, tartmaya gerek kalmaz.

Kurban etini, evinde 3 günden fazla bırakabilir. Kurban sahibi zengin değilse, çoluk çocuğunun et ihtiyacını karşılamak için hepsini evinde bırakabilir.

KURBAN KESENLERDEN BİRİNİN ÖLMESİ DURUMUNDA

Ortaklardan biri kurban kesmeden ölse, hissesi mirasçılarına verilir.



