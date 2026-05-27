Isparta'da polisin denetimde durduğu araçtaki şahıs, görüntü alan basın mensubunu "Beni kimse çekemez. Donuna kadar alırım" diyerek tehdit etti. Gazetecinin üzerine yürüyen şahıs polis tarafından durduruldu.

Isparta'da gece saatlerinde gerçekleştirilen rutin alkol denetiminde bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin sürücü ile konuşması sırasında araçta yolcu olarak bulunan bir şahıs, olay yerinde görev yapan basın mensubuna tepki gösterdi.

"BENİ KİMSE ÇEKEMEZ"

Polis ekiplerinin, "Haber alma özgürlüğü var" diyerek şahsı uyarmasına rağmen yolcu konumundaki kişi tepkisini sürdürdü. Şahıs, "Benim hürriyetim var komiserim. Beni kimse çekemez. Şikayetçi olurum ondan. Beni dağa kaçırdılar, ben mahkemelik oldum" sözleriyle sitem etti.

Polis durdurdu, acısını gazeteciden çıkardı: Donuna kadar alırım

"SENİN DONUNA KADAR ALIRIM"

Görevi başındaki polis memurları ve gazeteciye zor anlar yaşatan şahıs, basın mensubuna yönelik tehditlerini sürdürerek, "Senin donuna kadar alırım" dedi. Daha sonra sinirlenerek araçtan inen şahıs, görüntü alan gazetecinin üzerine yürümek istedi. Duruma müdahale eden polis ekipleri şahsı sakinleştirerek yeniden araca bindirdi. Yolcu, bulunduğu araçla birlikte bölgeden uzaklaştırıldı.

