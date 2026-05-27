Polis durdurdu, acısını gazeteciden çıkardı: Donuna kadar alırım
Isparta'da polisin denetimde durduğu araçtaki şahıs, görüntü alan basın mensubunu "Beni kimse çekemez. Donuna kadar alırım" diyerek tehdit etti. Gazetecinin üzerine yürüyen şahıs polis tarafından durduruldu.
- Polis ekipleri rutin alkol denetimi yaptı.
- Denetim sırasında durdurulan bir araçta bulunan yolcu, basın mensubuna tepki gösterdi.
- Yolcu, basın mensubuna yönelik, "Benim hürriyetim var komiserim. Beni kimse çekemez. Şikayetçi olurum ondan. Beni dağa kaçırdılar, ben mahkemelik oldum" ve "Senin donuna kadar alırım" gibi ifadeler kullandı.
- Sinirlenen yolcu araçtan inip gazetecinin üzerine yürümek istedi.
- Polis ekipleri şahsı sakinleştirerek araca bindirdi ve bölgeden uzaklaştırdı.
Isparta'da gece saatlerinde gerçekleştirilen rutin alkol denetiminde bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin sürücü ile konuşması sırasında araçta yolcu olarak bulunan bir şahıs, olay yerinde görev yapan basın mensubuna tepki gösterdi.
Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı!
"BENİ KİMSE ÇEKEMEZ"
Polis ekiplerinin, "Haber alma özgürlüğü var" diyerek şahsı uyarmasına rağmen yolcu konumundaki kişi tepkisini sürdürdü. Şahıs, "Benim hürriyetim var komiserim. Beni kimse çekemez. Şikayetçi olurum ondan. Beni dağa kaçırdılar, ben mahkemelik oldum" sözleriyle sitem etti.
"SENİN DONUNA KADAR ALIRIM"
Görevi başındaki polis memurları ve gazeteciye zor anlar yaşatan şahıs, basın mensubuna yönelik tehditlerini sürdürerek, "Senin donuna kadar alırım" dedi. Daha sonra sinirlenerek araçtan inen şahıs, görüntü alan gazetecinin üzerine yürümek istedi. Duruma müdahale eden polis ekipleri şahsı sakinleştirerek yeniden araca bindirdi. Yolcu, bulunduğu araçla birlikte bölgeden uzaklaştırıldı.