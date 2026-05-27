2026 Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlıklara ilişkin de birçok soru gündeme geldi. Özellikle alınan kurbanın ölmesi ve kaybolması durumunda yapılacaklar merak ediliyor. Peki, alınan kurban ölse veya kaybolsa ne yapmak gerekir?

Satın alınan kurbanlığın kesilmeden önce ölmesi hâlinde satın alan kişinin maddî durumuna göre farklı hüküm uygulanır. Şayet kişi varlıklı ise başka bir hayvanı kurban olarak keser. Çünkü kendisine vâcip olan kurbanı kesmiş değildir. Fakat yoksulsa yenisini almasına gerek yoktur.

Maddi durumu yeterli olmayan bir kişinin satın aldığı kurbanlık hayvan kaybolursa ve yerine başka bir hayvan alınırsa, daha sonra kaybolan hayvanın bulunması halinde farklı hükümler uygulanıyor. Buna göre zengin bir kişi hayvanlardan yalnızca birini kurban ederken, fakir kişinin normal şartlarda iki hayvanı da kesmesi gerekiyor. Ancak ikinci alınan hayvanın, kaybolan ilk hayvanın yerine geçtiğine niyet edilirse, bu durumda iki hayvandan sadece birinin kurban edilmesi yeterli kabul ediliyor.

Malı, kendi ortağının elinde kaybolup da, gücü yeten kimsenin bir kurban daha alması gerekir. Adak olan kurban kusurlu olursa, zengin de, fakir de onu keser. Adak ölürse, başka almaları gerekmez.

