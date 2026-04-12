ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki kağıt ürünler deposunda çalışan bir işçi, yeteri kadar maaş alamadığını öne sürerek binlerce metrekarelik depoyu ateşe verdi. Yaklaşık 50 milyon kişinin yararlandığı dev dağıtım merkezi kısa süre içinde alev topuna dönerken, yangına 175 itfaiyeci müdahale etti. Yaşanan olayın, ülke genelinde tedarik zinciri krizini tetiklemesi öngörülüyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Kimberly Clark kağıt ürünler deposunda meydana gelen büyük yangın, yaklaşık 50 milyon kişinin faydalandığı dağıtım ağını yok etti. Edinilen bilgilere göre, kendisinin yeteri kadar maaş alamadığını savunan 29 yaşındaki Chamel Abdulkarim, binlerce metrekarelik dağıtım merkezini ateşe verdi.

Maaşını beğenmeyen işçi bunu da yaptı! 50 milyon kişi yararlanıyordu: Dev depo alev topuna döndü

"YAPMANIZ GEREKEN TEK ŞEY HAK ETTİĞİMİZİ VERMEKTİ"

Yangını başlatırken kendisini sosyal medya platformu Instagram üzerinden videoya kaydettiği ortaya çıkan şüphelinin, "Bize geçinmek için yeterli ödeme yapmıyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey bize hak ettiğimizi vermekti. Şimdi envanteriniz yok oldu." dediği ifade ediliyor.

Depo şüphelinin hamlesiyle kısa süre içinde alev topuna dönerken, yangının büyüklüğü nedeniyle bölgeye 20 itfaiye aracı ve 175 itfaiye personeli sevk edildi. Uzun süren çabalara rağmen çatısı çöken ve enkaz yığınına dönen depodan yoğun dumanlar yükselmeye devam ediyor. Yetkililer, tesisin yaklaşık 50 milyon kişinin hijyen ürünü ihtiyacını karşılayan kritik bir merkez olduğunu belirterek, bu durumun raflarda ciddi bir kıtlığa yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan olayla bağlantılı olarak 29 yaşındaki Chamel Abdulkarim’in gözaltına alındığı bildirildi. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, sabotaj ihtimalinin de değerlendirildiği aktarıldı.

ABD tarihindeki en büyük depo yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen olay, lojistik tesislerdeki güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, tek bir çalışanın bu denli büyük bir tesisi devre dışı bırakabilmesinin, güvenlik protokollerindeki zafiyeti gözler önüne serdiğini vurguluyor.

