Yunanistan vatandaşı 58 yaşındaki bir kadın, burun ağrısı ve öksürük şikayetini başlarda basit bir soğuk algınlığına bağladı. Birkaç gün sonra sık aralıklarda hapşırmaya başlayan kadının burnundan solucan benzeri canlılar çıkmaya başladı. Gördükleri üzerine soluğu hastanede alan kadının burnundan 11 tane sinek larvası çıkarıldı. İnsan vücudunda gelişmesi imkansız olarak görülen bu durum, doktorları bile şaşkına çevirdi.

Yunanistan doğumlu kimliği açıklanmayan 58 yaşındaki bir kadın, burun çevresinde hissettiği ve haftalarca geçmeyen ağrı şikayetini başlarda önemsemedi. Şiddetli öksürük nöbetlerinin de eşlik ettiği bu süreç, birkaç gün sonra yerini korkutucu bir tabloya bıraktı.

Hapşırdığı sırada burnundan solucan benzeri canlıların fırladığını gören kadın, panikle hastaneye başvurdu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından inceleme altına alınan bu canlılar, doktorları bile şaşkına çevirdi.

Basit bir grip sandı, gerçek hapşırınca ortaya çıktı! Burnundan çıkanlar doktorları bile şaşkına çevirdi

BURNUNDAN 10 TANE LARVA ÇIKARILDI

Yapılan incelemede, burnun iki yanında bulunan ve “maksiller sinüs” olarak adlandırılan boşluklardan toplam 10 larva ve bir pupa (koza evresi) çıkarıldı. Laboratuvar analizleri sonucunda bu canlıların, genellikle koyun ve keçilerde görülen Oestrus ovis adlı sineğin larvaları olduğu belirlendi. Çıkarılan larvalardan biri yaklaşık 1,5 cm uzunluğunda soluk sarı renkteyken, diğeri 2 cm uzunluğunda ve açık kahverengiydi. Pupa ise siyah ve buruşuk bir görünüme sahipti.

ÇALIŞTIĞI YER ÇOK YAKINMIŞ

Yapılan araştırmada kadının çalıştığı yerin, koyunların otladığı bir tarlaya oldukça yakın olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, sineğin larvalarını büyük ihtimalle bu ortamda fark edilmeden burun çevresine bıraktığını düşünüyor. Kadına “nazal miyazis” (burunda larva enfeksiyonu) teşhisi konuldu. Tedavi kapsamında burun açıcı ilaçlar verilerek tüm larvaların temizlendiği belirtildi.

UZMANLAR ŞOKTA: TIP TARİHİNDE BİR İLK

Doktorlar, bu vakanın ilk kez görüldüğüne dikkat çekerek açıklamada bulundu. Daha önce bu sinek türünün insanlarda oluşturduğu enfeksiyonlara rastlandığının altını çizen uzmanlar, bu vakaların neredeyse hepsinin göz çevresinde görüldüğünü belirtti. Yani larvalar genellikle gözün dış yüzeyine yerleşiyordu. Burun içinde, özellikle de sinüslerde gelişen ve üstelik pupa evresine kadar ilerleyen bir vakanın ilk kez görüldüğü kaydedildi.

Uzmanlar ayrıca bu sinek türünün insan vücudunda uzun süre yaşayamadığını ve genellikle gelişimini tamamlayamadığını düşünüyordu. Ancak bu olayda larvaların daha ileri bir gelişim aşamasına ulaşmış olması, bilim insanlarının bu konudaki önceki varsayımlarını da sorgulamasına neden oldu.

Normalde bu sineklerin, larvalarını koyun ya da keçilerin burun deliklerine bıraktığı biliniyor. Larvalar burada beslenerek büyüyerek, hayvanın burnundan dışarı çıkar ve toprağa düşerek pupa evresine geçer. Daha sonra yetişkin sinek olarak ortaya çıkarlar. İnsan vücudu ise bu döngü için uygun bir ortam olmadığından, bu tür gelişim evrelerinin görülmesi oldukça sıra dışı kabul ediliyor.

