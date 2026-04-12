ABD'de 'doğum turizmi' operasyonu! Ekipler hamile turistlerin peşinde
ABD’de Donald Trump yönetimi, yabancı uyruklu hamile kadınların çocuklarına doğumla vatandaşlık kazandırmak amacıyla ülkeye giriş yaptığı “doğum turizmi” sistemine yönelik geniş çaplı bir soruşturma süreci başlattı. Göçmenlik polisleri, hem hamile olarak ülkeye gelen turistleri hem de bu süreci organize edenleri yakın mercek altına aldı.
Donald Trump yönetimi, doğum yoluyla ABD vatandaşlığı elde edilmesini sağlayan uygulamalara karşı kapsamlı bir operasyon başlatırken hem hamile turistler hem de bu süreci organize eden aracılar yakın takibe alındı. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri, ülke genelinde devreye alınan “Doğum Turizmi Girişimi” kapsamında özel ekipler oluşturarak denetim ve operasyonlarını yoğunlaştırdı. Yeni süreçle birlikte hem bireysel başvurular hem de organizasyonel yapılar detaylı şekilde incelenmeye başlandı.
HAMİLELER KADAR ORGANİZATÖRLER DE HEDEFTE
New York Post'un haberine göre, başlatılan operasyonun odağında özellikle turist vizesi başvurularında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak ABD’ye giriş yapan kişiler yer alıyor. Yetkililer, doğum amacı gizlenerek yapılan başvuruların sistematik bir şekilde tespit edildiğini ve bu kişilerin doğum organizasyonları üzerinden hizmet aldıklarının ortaya çıkarıldığını belirtiyor. Soruşturma yalnızca bireylerle sınırlı kalmıyor. Hamile kadınları ABD’ye yönlendiren, konaklama ve hastane süreçlerini organize eden aracı şirketler ve uluslararası bağlantılı ağlar da kapsamlı şekilde inceleniyor.
İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, ABD’de doğum yapmanın tek başına yasa dışı olmadığı özellikle vurgulanıyor. Ancak vize ihlali, sahte beyan, dolandırıcılık veya göçmenlik kurallarının kötüye kullanılması gibi durumların tespit edilmesi halinde ciddi yaptırımlar uygulanabileceği ifade ediliyor. Yetkililer, bu tür faaliyetlerin hem göçmenlik sistemine zarar verdiğini hem de yasal süreçleri suistimal ettiğini savunuyor.
'ORGANİZE BİR SEKTÖR'
Öte yandan uzmanlar, doğum turizminin özellikle bazı ülkelerden gelen başvurularla son yıllarda daha görünür hale geldiğini ve bunun organize bir sektör haline dönüştüğünü belirtiyor. ABD’de doğan çocukların otomatik olarak vatandaşlık kazanması bu yöntemi cazip hale getirirken, yetkililer bunun anayasal bir hak olmasına rağmen kötüye kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini savunuyor.
TRUMP'IN SERT GÖÇMEN POLİTİKALARI
Göreve geldiği ilk dönemden itibaren sert göçmenlik politikalarıyla dikkat çeken Donald Trump, doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırma veya tamamen kaldırma yönünde çeşitli açıklamalarda bulunmuştu. Ancak ABD Anayasası ile güvence altına alınan bu hakkın, başkanlık kararnamesiyle tek taraflı olarak ortadan kaldırılamayacağı hukuk çevreleri tarafından sık sık dile getiriliyor.
Bu çerçevede başlatılan operasyonun, doğrudan anayasal hakkı hedef almak yerine, sistemin kötüye kullanımını engellemeye yönelik olduğu değerlendiriliyor. Yeni uygulamalarla birlikte doğum turizmine yönelik denetimlerin artması ve özellikle aracı ağlara karşı daha sert yaptırımların gündeme gelmesi bekleniyor.