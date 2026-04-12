ABD Başkan Yardımcısı Vance’in İran'la anlaşmaya varılmadığını duyurduğu saatlerde, Trump’ın Miami’de düzenlenen kafes dövüşü etkinliğine katılması dikkatlerden kaçmadı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, toplam 21 saat sürdüğü belirtilen müzakerelerin ‘bir anlaşmaya varılamadan’ sona erdiğini duyurdu.

“ANLAŞMA OLMADAN ABD’YE GERİ DÖNÜYORUZ”

Görüşmelerin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Vance, “21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı, İran'ın nükleer silah konusunda istedikleri taahhüdü vermediğini vurgulayarak, "Gerçek şu ki, İran'ın nükleer silah peşinde koşmayacağına ve nükleer silaha ulaşmasını sağlayacak araçları aramayacağına dair kesin bir taahhüt görmemiz gerekiyor. İranlıların uzun vadede nükleer silah geliştirmeyeceklerine dair temel bir taahhüdü görüyor muyuz? Henüz bunu görmedik." değerlendirmesinde bulundu.

ABD olarak temel taleplerini en net şekilde ortaya koyduklarını ancak İran'ın "bu şartları kabul etmemeyi tercih ettiğini" söyleyen Vance, ABD Başkanı Donald Trump'la da defalarca telefonda görüştüklerini kaydetti.

"EN İYİ TEKLİFİMİZİ SUNDUK, KABUL EDİP ETMEYECEKLERİNİ GÖRECEĞİZ"

Vance, "Buradan ayrılıyoruz ve çok basit bir teklifle, nihai ve en iyi teklifimiz olan bir mutabakat metniyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmeyeceğini göreceğiz." şeklinde konuştu.

DÜNYANIN GÖZÜ İSLAMABAD'DAYKEN O KAFES DÖVÜŞÜNE KATILDI

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Vance’in İran'la anlaşmaya varılmadığını duyurduğu saatlerde, Trump’ın Miami’de düzenlenen kafes dövüşü etkinliğine katılması sosyal medyada gündem oldu. Trump'a UFC Başkanı Dana White ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun eşlik ettiği görüldü.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ VERDİ

Konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmayan ABD Başkanı Truth Social hesabında, "İran geri adım atmazsa Trump'ın Elindeki Koz: Deniz Ablukası" başlıklı bir haberi paylaştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası