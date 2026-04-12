ABD'den son dakika açıklaması: Anlaşma yok, geri dönüyoruz
ABD ile İran arasında İslamabad’da yapılan müzakereler sonuçsuz kaldı. ABD tarafı anlaşma sağlanamadığını açıklayarak görüşmelerin sona erdiğini ve heyetin Washington’a döneceğini duyurdu.
- İslamabad'da ABD ve İran arasında müzakereler yapıldı.
- Müzakerelerde karşılıklı talepler iletildi ve her iki ülkeden de peş peşe açıklamalar geldi.
- ABD heyetine başkanlık eden Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın ABD'nin koşullarını kabul etmemeyi seçtiğini ve anlaşma olmadan ABD'ye döndüklerini belirtti.
- Vance, görüşmelerde ilerleme olmadığını ancak ABD'nin esnek ve uzlaşmacı olduğunu kaydetti.
- ABD heyeti Pakistan'dan dönme kararı aldı.
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, ABD ile İran arasında müzakere süreci sona erdi. Karşılıklı talepler iletildi. ABD ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi. Son olarak ise ABD heyetine başkanlık eden Başkan Yardımcısı JD Vance kameralar karşısına geçti.
İran heyetinin uçağında dikkat çeken görüntü!
"ANLAŞMA YOK, ABD'YE DÖNÜYORUZ"
Vance, "Sayın Başkan Trump'a sürekli bilgi verdik. Çok kez görüştük kendisiyle" sözleriyle ABD Başkanı Trump'ın görüşmelerdeki rolüne vurgu yaptı. Vance, "Bütün konuları görüştük. Biz sadece İranlıların şartlarımızı kabul etme noktasında olmadığını görüyoruz. İran, ABD'nin koşullarını kabul etmemeyi seçti. Anlaşma olmadan ABD'ye dönüyoruz" açıklamasını yaptı.
Görüşmelerde ilerlemenin olmadığını kaydeden Vance, kendilerinin esnek ve uzlaşmacı olduğunu dile getirdi.
Ayrıntılar geliyor...