ABD ile İran arasında İslamabad’da yapılan müzakereler sonuçsuz kaldı. ABD tarafı anlaşma sağlanamadığını açıklayarak görüşmelerin sona erdiğini ve heyetin Washington’a döneceğini duyurdu.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da, ABD ile İran arasında müzakere süreci sona erdi. Karşılıklı talepler iletildi. ABD ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi. Son olarak ise ABD heyetine başkanlık eden Başkan Yardımcısı JD Vance kameralar karşısına geçti.

"ANLAŞMA YOK, ABD'YE DÖNÜYORUZ"

Vance, "Sayın Başkan Trump'a sürekli bilgi verdik. Çok kez görüştük kendisiyle" sözleriyle ABD Başkanı Trump'ın görüşmelerdeki rolüne vurgu yaptı. Vance, "Bütün konuları görüştük. Biz sadece İranlıların şartlarımızı kabul etme noktasında olmadığını görüyoruz. İran, ABD'nin koşullarını kabul etmemeyi seçti. Anlaşma olmadan ABD'ye dönüyoruz" açıklamasını yaptı.

Görüşmelerde ilerlemenin olmadığını kaydeden Vance, kendilerinin esnek ve uzlaşmacı olduğunu dile getirdi.

ABD heyeti Pakistan'dan dönme kararı aldı.

