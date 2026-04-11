Dünyanın gözü Pakistan'ın İslamabad şehrindeki ABD-İran zirvesine çevrildi. İran heyetini Pakistan'a götüren uçakta ise dikkat çeken anlar yaşandı. Heyeti taşıyan uçağa ABD'nin Minab kentindeki bir ilkokula düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları, ayakkabıları, çantaları ve beyaz gül konuldu.

ABD ile İran arasındaki savaşta iki haftalık geçici ateşkes kararı alınmasının ardından taraflar bugün Pakistan’ın İslamabad şehrinde bir araya gelecek.

İran heyetinin uçağında dikkat çeken görüntü!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile gerçekleştirecek müzakerelere katılmak üzere gece saatlerinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı.

UÇAKTA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

İran heyetini taşıyan uçakta ise dikkat çeken anlar yaşandı. Uçağa ABD'nin Minab kentindeki bir ilkokula gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları, çantaları, ayakkabıları ve beyaz güller konulduğu ortaya çıktı. İran Meclis Başkanı Galibaf sosyal medyadan yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Bu uçuştaki yol arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlattığı 28 Şubat'ta Minab kentindeki bir ilkokula Tomahawk füzesi isabet etmiş, saldırıda çoğu çocuk olmak üzere en az 168 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası