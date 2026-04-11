Anadolu Ajansı
İslamabad zirvesi öncesi kritik hamle! ABD’den yeni asker sevkiyatı
ABD ile İran arasında İslamabad’da yapılması beklenen kritik görüşme öncesi Washington yönetiminden dikkat çeken bir askeri hamle geldi. İddialara göre ABD, Orta Doğu’daki varlığını güçlendirmek amacıyla 1.500 ila 2 bin asker ile binlerce deniz piyadesini bölgeye sevk etmeye hazırlanıyor.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Pakistan'da kritik zirve! ABD ve İranlı yetkililer ilk defa yüz yüze bir araya geliyor
Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD, İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelere rağmen Orta Doğu'ya sevkiyatlarını sürdürüyor.
ABD son dönemde Orta Doğu'ya yeni savaş uçakları gönderirken, 82. Hava İndirme Tümeni'nden 1500 ila 2 bin askeri de bölgeye göndermeye hazırlanıyor.
Ayrıca ABD Donanmasından bir yetkili binlerce deniz piyadesinin de bölgeye yola çıktığını aktardı.
