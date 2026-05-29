Adıyaman’da aileleri ile geldikleri gölete giren 2 çocuk bir daha çıkamadı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler 2 çocuğun cansız bedenini suyun 4 metre derinliğinden çıkardı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bayram günü meydana gelen olay yürekleri dağladı.

ATLADIKLARI SUDAN ÇIKAMADILAR

Hürriyet Mahallesi'nde bulunan gölete aileleriyle gelen 13 yaşındaki Talal Al-Sinjar ve arkadaşı Abdullah Al-Sajer, serinlemek için suya atladı. Çocukların daha sonra göletten çıkmadığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

EKİPLER CANSIZ BEDENLERİNİ BULDU

Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 4 metre derinlikte çamura saplanmış haldeki 2 çocuğun cesedine ulaştı.

Cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

