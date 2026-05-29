Anadolu Ajansı
Bayram günü kahreden olay! İki çocuk ailelerinin gözü önünde boğuldu
Adıyaman’da aileleri ile geldikleri gölete giren 2 çocuk bir daha çıkamadı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler 2 çocuğun cansız bedenini suyun 4 metre derinliğinden çıkardı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bayram günü meydana gelen olayda, serinlemek için gölete giren 2 çocuk sudan çıkamadı.
- Olay, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir gölette meydana geldi.
- 13 yaşındaki Talal Al-Sinjar ve arkadaşı Abdullah Al-Sajer, serinlemek için gölete girdi.
- Çocukların sudan çıkmadığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
- Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 metre derinlikte çamura saplanmış haldeki 2 çocuğun cesedine ulaştı.
- Cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bayram günü meydana gelen olay yürekleri dağladı.
ATLADIKLARI SUDAN ÇIKAMADILAR
Hürriyet Mahallesi'nde bulunan gölete aileleriyle gelen 13 yaşındaki Talal Al-Sinjar ve arkadaşı Abdullah Al-Sajer, serinlemek için suya atladı. Çocukların daha sonra göletten çıkmadığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
EKİPLER CANSIZ BEDENLERİNİ BULDU
Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 4 metre derinlikte çamura saplanmış haldeki 2 çocuğun cesedine ulaştı.
Cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
