Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde deniz kıyısında hareketsiz bir cisim gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ceset sanılan cismin kaya parçası olduğunu belirledi.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde vatandaşların yaptığı “denizde ceset var” ihbarı kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre denizde hareketsiz duran karartıyı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

DETAYLI İNCELEME YAPILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, belirtilen noktada detaylı inceleme yaptı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontroller sonucunda ceset sanılan cismin, dalgaların arasında kalan bir kaya parçası olduğu anlaşıldı. İhbarın asılsız çıkması üzerine ekipler rahat bir nefes alırken, olay yerinden ayrıldı.

