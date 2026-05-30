Hürmüz’deki risklere karşı en güvenli ve ekonomik hat olan Kalkınma Yolu için geri sayım başladı. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağaoğlu, 1.200 kilometrelik dev projenin birkaç yıl içinde trilyon dolarlık bir hacme ulaşacağını müjdeledi. Ağaoğlu, yeni Irak kabinesinde bir Türkmen bakanın yer alacağını da duyurdu.

YILMAZ BİLGEN- Mehmet Seman Ağaoğlu, gazetemize yaptığı kapsamlı değerlendirmede, yaklaşık bir asır sonra bir Türkmen’in Kerkük Valisi olarak göreve gelmesinin bölgesel dengelere olumlu yansımalar ürettiğini söyledi.

Ağaoğlu, Basra’dan Türkiye’ye uzanan Kalkınma Yolu’nun 2028 Ocak ayında ticari faaliyete başlayacağını belirterek, bu hattın Asya-Avrupa-Orta Doğu ticaret denkleminde belirleyici bir kırılma oluşturacağını vurguladı.

Ağaoğlu’na göre proje; Irak için ekonomik kazanımların yanı sıra siyasi, askerî ve coğrafi avantajlar da sağlayacak. “Birkaç yıl içinde elde edilecek rakamlar trilyon dolarları aşabilir” diyen Kerkük Valisi, Kalkınma Yolu’nun Türkiye’nin küresel misyonuna güçlü katkı sunacağını ifade etti.

Kerkük Valisi Ağaoğlu'ndan gazetemize önemli mesajlar: Kalkınma Yolu 2028’de açılıyor

Ovacık-Rabia sınır geçişlerinde sürecin başladığını hatırlatan Ağaoğlu, Irak tarafındaki çalışmaların da hız kazandığını söyledi. Toplam 1.200 kilometrelik koridor; Basra’dan başlayarak Zikan, Musenna, Divaniye, Bağdat ve Musul üzerinden Türkiye-Suriye-Irak sınır üçgenine ulaşacak.

2028 Ocak’ta ilk ticari sevkiyatın yapılacağını kaydeden Ağaoğlu, Hindistan’dan Çin’e, Kore’den Malezya’ya ve Avustralya’ya kadar birçok ülke için bu hattın dünyaya açılan ana kapılardan biri olacağını belirtti.

İlk aşamada Fav-Rabia Koridoru’ndan 3,5 milyon konteyner geçişi sağlanacak; toplamda 25 milyon ton ticari emtia taşınacak. Türkiye, Katar, BAE ve Irak’ın ortak girişimi olan Kalkınma Yolu’nun yüzyılın en büyük küresel ölçekli projeleri arasında yer aldığını söyleyen Ağaoğlu, mevcut 55 milyar dolarlık Türkiye-Irak ticaret hacminin hat devreye girdiğinde 200 milyar dolara ulaşacağını dile getirdi. Son dönemde yaşanan İran-ABD-İsrail gerilimi ve Hürmüz’deki risklerin de projeyi daha stratejik hâle getirdiğini vurguladı.

ON BEŞ YILDA ZİRVEYE ULAŞIR

“Kalkınma Yolu ile en güvenli ve en ekonomik nakil hattını inşa ediyoruz” diyen Ağaoğlu, başlangıçta Asya ve Avustralya’dan 15 büyük üretim ve ticaret merkezinin yükünün bu koridordan taşınacağını, dünyanın önde gelen enerji şirketlerinin de şimdiden sıraya girdiğini aktardı. On beş yıl içinde Asya, Avrupa ve Orta Doğu’nun tamamının projeye entegre olacağını belirten Ağaoğlu, zamanla Suriye’nin de sürecin paydaşı olacağını; Ceyhan ve Lazkiye hatlarının aktifleşeceğini söyledi.

BAKAN MÜJDESİ

Irak Türkmenlerinin uzun yıllar büyük acılar çektiğini hatırlatan, aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi Başkanı olan Ağaoğlu, 26 Nisan’dan bu yana yürüttüğü Kerkük Valiliği görevini “Kerküklülerin Valisi” anlayışıyla sürdürdüğünü vurguladı.

Bu süreçte Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli başta olmak üzere Türkiye’nin kurumlarının güçlü destek verdiğini söyledi.

Ağaoğlu, yeni Irak kabinesinde bir Türkmen ismin bakan olarak görev almasının kesinleştiğini; aileden sorumlu bakanlık, dışişleri ya da illerden sorumlu devlet bakanlığı seçeneklerinden birinin Türkmenlere verileceğini açıkladı.

Son kararın önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirten Ağaoğlu, “Bu proje ve bu temsil gücü, bölgenin gidişatını değiştirecek” dedi. Ağaoğlu, açıklamalarının sonunda tüm Türk ve İslam dünyasının Kurban Bayramı’nı kutladı ve yeni kurulacak Irak kabinesinde bir Türkmen bakanın yer alacağını müjdeledi.

