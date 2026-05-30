Ankara Sanayi Odası raporuna göre Türkiye’de 15-29 yaş grubundaki gençlerin yüzde 25,9’u ne eğitimde ne de istihdamda (NEET) yer alıyor, bu oran kadınlarda yüzde 36,5’e kadar çıkıyor. Raporda, imalat sanayiinde artan nitelikli ara eleman ihtiyacına dikkat çekilirken, gençlerin mesleki eğitimle üretim odaklı alanlara yönlendirilmesinin kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye’de her dört gençten birinin eğitim ve istihdamda yer almadığını (NEET) belirterek, bu gençlerin özellikle imalat sanayiinin ara eleman ihtiyacının giderilmesi amacıyla çeşitli mesleklere yönlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

ASO’nun ‘Kayıp Potansiyel: Türkiye’de NEET Gençlerin Profili, NEET’e Yol Açan Nedenler ve Çözüm Yolları’ başlıklı araştırma raporunda, 15-29 yaş grubundaki gençlerin yüzde 25,9’unun ne eğitimde ne istihdamda yer aldığı, kadınlarda bu oranın yüzde 36,5 seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Raporda, özellikle imalat sanayiinde CNC operatörü, kaynakçı, bakım ve onarım uzmanı, endüstriyel otomasyon teknisyeni gibi alanlarda ara eleman ihtiyacının arttığına, buna karşın gençlerin daha çok masabaşı işlere yöneldiğine işaret edilerek, mesleki eğitim kurslarının yaygınlaştırılması ve gençlerin üretim odaklı alanlara yönlendirilmesinin önem taşıdığı bildirildi.

ASOdan eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler raporu: İş gücünde temel sorun beceri uyumsuzluğu

ASO Başkanı Seyit Ardıç, “Bugün Türkiye’de her dört gencimizden biri ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor. Kadınlarda ise bu oran çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. Biz bu tabloya yalnızca istihdam sorunu olarak bakmıyoruz. Bu konu, Türkiye’nin üretim gücü, verimlilik kapasitesi ve gelecekteki rekabet gücü açısından stratejik başlıktır. Biz, üretim süreçlerinin dışında kalan gençlerimizi kayıp kuşak olarak değil, doğru politikalarla yeniden kazanılabilecek büyük potansiyel olarak görüyoruz” dedi.

Raporda eğitim sistemi ile iş gücü piyasası arasındaki uyumsuzluğa dikkatin çekildiğini belirten Ardıç, şöyle konuştu:

Bugün sanayimiz nitelikli personel ararken çok sayıda gencimiz iş gücü piyasasının dışında kalıyor. Bu durum bize temel sorunun yalnızca işsizlik değil, beceri uyumsuzluğu olduğunu gösteriyor. Özellikle uygulamalı eğitim modellerinin güçlendirilmesi, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve gençlerin üretim süreçleriyle daha erken buluşması büyük önem taşıyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerimizi ekonomiye kazandırmak, geleceğimiz için yapılacak en stratejik yatırımların başında gelmektedir.



Haberle İlgili Daha Fazlası