Mutlak butlan kararıyla ikiye bölünen CHP’de kurumsal sosyal medya hesapları Özgür Özel’e bağlandı. Kılıçdaroğlu X ve Meta’ya başvururken bazı il ve ilçe teşkilatları, hesaplardan CHP’nin ismini silerek Özel’in adını eklediler.

BERAT TEMİZ - Mutlak butlan kararıyla fiilen ikiye bölünen CHP’nin ayrışması sosyal medyada da yansıdı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel, biyografilerinde “CHP Genel Başkanı” sıfatını kullanırken partinin kurumsal bazı hesapları da Özgür Özel’e bağlandı.

KURUMSAL HESAPLARIN İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ

Daha önce CHP İletişim ve CHP Fotoğraf adıyla kullanılan sosyal medya hesaplarının isimleri, Özel’in Genel Merkez’den ayrılarak Meclis’e yürümesiyle birlikte değiştirilerek Özgür Özel İletişim ve Özgür Özel Fotoğraf yapıldı. Bu değişikliklerle ilgili Kılıçdaroğlu cephesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) başvuru yaptığı öne sürüldü.

İL VE İLÇE TEŞKİLATLARI CHP’Yİ SİLDİ

Öte yandan, Özel’e destek veren bazı il, ilçe, gençlik ve kadın örgütleri, Genel Merkez’in kontrolüne girmemek için sosyal medyadaki isimlerini değiştirdi. CHP’nin Kocaeli İl Başkanlığı, İzmit İlçe Başkanlığı, Şişli İlçe Başkanlığı ve Kadıköy İlçe Başkanlığı başta olmak üzere onlarca teşkilat hesabı, isimlerine CHP’yi silerek “Özgür” ifadesini ekledi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN X VE META’YA BAŞVURU

Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu, partinin kurumsal Facebook, Instagram ve X hesaplarının kendilerine devredilmemesi üzerine Meta ve X’e başvuruda bulundu. Meta, Kılıçdaroğlu’nun başvurusunu kabul ederken, X’ten yapılacak dönüşle birlikte sosyal medya hesaplarının kontrolü tamamen Kılıçdaroğlu’na geçecek.

ANKARA’DA MİTİNG DÜELLOSU: KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL HALKLA BULUŞACAK

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki liderlik yarışı bugün (Cumartesi) Ankara’da gerçekleştirilecek mitinglere de yansıyacak. Ankara’da olacak iki isim, farklı adreslerde miting yaparak partililerle bayramlaşacak. Geçersiz sayılan 2023’teki kurultaydan sonra ilk kez CHP Genel Merkezi’ne gelecek olan Kılıçdaroğlu, saat 14.00’te hem parti çalışanlarıyla bayramlaşacak hem de Genel Merkez önünde toplanacak kalabalığa seslenecek. Özel de aynı saatlerde Ankara İl Başkanlığı önünde vatandaşlara otobüs üstünden konuşma yapacak. İki isminde toplayacağı kabalığın liderlik yarışında psikolojik üstünlük açısından önemli olduğu ifade ediliyor.

“KAHRAMAN KEMAL” AFİŞLERİ

Kurban Bayramının ilk günü gazetecilere yaptığı açıklamada “Ben bütün gerçekleri halkımla, partililerimle paylaşmak zorundayım” diyerek daha önce anlatmadığı bazı bilgileri ilk kez açıklayacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez önündeki mitingi için “Yalnız değilsin seninleyiz Kahraman Kemal” ve “Temiz siyaset, güçlü Cumhuriyet” sloganlarının yer aldığı afişler de hazırlandı. Söz konusu afişlerin basımı için ücretin, partililer tarafından ödendiği belirtildi.

