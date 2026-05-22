CHP’de “mutlak butlan” kararının yankıları sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya platformu X’teki profil bilgisini güncelledi. “7. Genel Başkan” ifadesindeki rakamı kaldırdı. Unvanını yeniden “CHP Genel Başkanı” olarak değiştirdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik verdiği "mutlak butlan" kararı ve Özgür Özel yönetiminin yerine tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu’nun iade edilmesi kararının yankıları sürüyor.

Siyasi gündemi sarsan bu gelişmenin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak dijital bir hamle geldi.

Kılıçdaroğlu, mahkeme kararının hemen ertesi günü sosyal medya platformu X (Twitter) üzerindeki resmi profilinde değişikliğe gitti.

Kılıçdaroğlu sosyal medyada harekete geçti! Profilini "CHP Genel Başkanı" olarak güncelledi

Daha önce profil açıklamasında yer alan "CHP 7. Genel Başkanı" ifadesini güncelleyen Kılıçdaroğlu, "7." ibaresini kaldırarak unvanını yeniden doğrudan "CHP Genel Başkanı" olarak düzenledi.

CHP, KILIÇDAROĞLU'NU TAKİPTEN ÇIKTI

Öte yandan bugün CHP’nin resmi sosyal medya hesabında ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Partinin resmi hesabının takip ettiği hesaplar arasından Kemal Kılıçdaroğlu’nu çıkardığı görüldü.

