Gurur dolu kutlama! İstanbul'da fetih coşkusu
İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü, kentin tarihi noktalarında düzenlenen görkemli video mapping gösterileriyle kutlandı. Fetih ruhunu yansıtan görseller ve Türk bayrağı yansımaları, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.
İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi binalarında, Yedikule Surları ve Galata Kulesi'nde kentin Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinin anlatıldığı ışıklı mapping ve fotoğraf gösterisi yapıldı.
Tarihi binalar ve surlar Türk bayraklarıyla süslendi.
Gösterileri ilgiyle takip eden vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yerli ve yabancı turistler, ışıklı mapping ve fotoğraf gösterisinin yapıldığı Galata Kulesi'nin önünde hatıra fotoğrafı çekti.
Tarihe damga vuran bu anlamlı günde duygu dolu anlar yaşandı.