Osmaniye-Toprakkale yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 80 ADD 857 plakalı hafif ticari araç, 80 KF 607 plakalı otomobil ile plakası alınamayan otomobil, Osmaniye-Toprakkale kara yolu Murat Kurum Bey Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan H.B.T, kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

