Anadolu Ajansı
Osmaniye'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
Osmaniye-Toprakkale yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmaniye-Toprakkale kara yolunda 80 ADD 857 plakalı hafif ticari araç, 80 KF 607 plakalı otomobil ve plakası alınamayan bir otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı ve bir kişi kurtarılamadı.
- Kaza, Osmaniye-Toprakkale kara yolu Murat Kurum Bey Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
- Kazaya karışan araçlar: 80 ADD 857 plakalı hafif ticari araç, 80 KF 607 plakalı otomobil ve plakası alınamayan otomobil.
- Kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.
- Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan H.B.T. kurtarılamadı.
- Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sürücüleri öğrenilemeyen 80 ADD 857 plakalı hafif ticari araç, 80 KF 607 plakalı otomobil ile plakası alınamayan otomobil, Osmaniye-Toprakkale kara yolu Murat Kurum Bey Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.
YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan H.B.T, kurtarılamadı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
