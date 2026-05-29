Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Sermin E. idaresindeki otomobil ile Yalçın K'nin kullandığı otomobil, Ankara-Kaman kara yolu Karakeçili ilçesi Yeşilevler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Sermin E. olay yerinde, Serkan E. ve Yaren E. ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de feci kaza: 3 kişi can verdi, 6 kişi yaralandı

Yaralılar Öykü E, Yalçın K, Zeynep K, Yiğithan K, Zümra Livaze K. ile Zeynep Sahra Ç. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası