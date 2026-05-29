CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası tırmanan krizde Mansur Yavaş’ın sessizliği tartışma konusu olurken, gazeteci Gürkan Hacır kulislerdeki son senaryoları değerlendirdi. Yavaş’ın, Özgür Özel ile yeni bir plan içinde olduğu iddialarına katılmadığını belirten Hacır, Parti Meclisi toplantısının ertelenme nedenlerini, Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki gücünü ve CHP'de yaşanabilecek muhtemel kopuşları Türkiye Gazetesi YouTube kanalında açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde “mutlak butlan” kararı sonrası parti içindeki gerilim büyürken, gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tutumuna çevrildi. CHP’de yaşanan kriz sürecinde sessiz kalmayı tercih eden Yavaş’ın yeni dönemde nasıl bir pozisyon alacağı tartışılırken, gazeteci Gürkan Hacır Türkiye Gazetesi YouTube kanalında Gülcan Ayboğan’ın sorularını cevapladı.

Hacır, CHP’de yaşanan süreç sonrası büyük bir bilgi kirliliği oluştuğunu belirterek, parti içerisindeki kutuplaşmanın her açıklamayı yeniden tartışmalı hale getirdiğini söyledi. 1 Haziran’da yapılması planlanan Parti Meclisi toplantısının ertelenmesine ilişkin konuşan Hacır, bunun teknik ve hukuki nedenlerden kaynaklandığını ifade etti.

2020 kurultayında seçilen eski Parti Meclisi üyelerine yeniden görevlendirme tebligatlarının yapılması gerektiğini belirten Hacır, bayram tatili nedeniyle sürecin geciktiğini söyledi. Bazı isimlerin belediye başkanı olması, bazı üyelerin istifa etmesi ve TBMM’de görev üstlenmeleri nedeniyle listenin yeniden şekillendirildiğini kaydeden Hacır, tebligat sürecinin tamamlanmasının ardından Parti Meclisi’nin yeniden toplanacağını dile getirdi.

“MANSUR YAVAŞ DEMEÇ VERMEYİ SEVMEZ”

CHP’de son günlerin en çok konuşulan başlıklarından birinin Mansur Yavaş’ın sessizliği olduğunu ifade eden Hacır, Yavaş’ın siyasi karakterine dikkat çekti. Hacır, “Mansur Yavaş siyaset sahnesine çıktığı günden beri daha kontrollü ve temkinli bir profil çiziyor. Ekrem İmamoğlu gibi sürekli açıklama yapan bir isim değil. Beklemeyi ve süreci izlemeyi tercih ediyor” dedi.

Mansur Yavaş’ın, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan polis müdahalesi sonrası yaptığı paylaşımın dikkat çektiğini söyleyen Hacır, buna rağmen Yavaş’ın perde arkasında Özgür Özel’le yeni bir siyasi yol haritası oluşturduğu iddialarına katılmadığını belirtti. Hacır, “Ben Mansur Yavaş’ın Özgür Özel’in yeni planı içerisinde yer aldığı kanaatinde değilim. Böyle bir izlenim edinmedim” ifadelerini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU’NUN DESTEĞİ GÖRÜNENDEN FAZLA”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içinde görünenden daha fazla destekçiye sahip olduğunu savunan Hacır, eski CHP liderinin bayram programında partililerle bir araya geleceğini ve burada ortaya çıkacak tablonun önemli mesajlar vereceğini söyledi.

Özgür Özel’in son dönemde düzenlediği mitinglerde beklenen kalabalıkların oluşmadığını öne süren Hacır, özellikle İzmir programındaki katılımın dikkat çekici olduğunu ifade etti.

“CHP’DE KOPUŞ YAŞANABİLİR”

CHP’de yaşanan gerilimin artık geri dönüşü zor bir noktaya ilerlediğini savunan Hacır, bazı parti yöneticilerinin kullandığı sert ifadelerin disiplin süreçlerini beraberinde getirebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun kapsayıcı bir tavır sergilemeye çalıştığını ifade eden Hacır, buna rağmen bazı ihraçların gündeme gelebileceğini belirtti.

CHP’nin köklü kurumsal kimliğine dikkat çeken Hacır, sosyal medyada oluşturulan algının her zaman sahadaki karşılığı yansıtmadığını ifade ederek, parti içerisinde yeni bir kırılma yaşanabileceğini dile getirdi.

